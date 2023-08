La predicción de Miguel Ángel Revilla en ‘La Sexta Xplica’ que traerá cola: «Antes de morir…»

Este sábado 5 de agosto, Miguel Ángel Revilla visitaba ‘La Sexta Xplica’ para valorar el complicado escenario político que han dejado los resultados de las elecciones generales del 23-J. El político dejó de ser presidente de Cantabria hace apenas dos meses, tras no poder revalidar su acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista cántabro.

Revilla se abstuvo, permitiendo la investidura en solitario de la candidata del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga. Para que de esta forma no gobernase con Vox como sí ha hecho el PP en otras muchas comunidades, como Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón, cuyos acuerdos están siendo muy polémicos.

Si algo dejaron claro los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio es que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo necesitarán hacer pactos para gobernar. Este sábado, Verónica Sanz, sustituta de José Yélamo en ‘La Sexta Xplica’ durante sus vacaciones, planteaba al expresidente cántabro la posibilidad de que el PSOE facilitase el Gobierno del PP, como él hizo en Cantabria.

El vaticinio político de Miguel Ángel Revilla

«¿Crees que el siguiente paso es facilitar un Gobierno del ganador? ¿O facilitar simplemente el diálogo entre ambos partidos?», quiso saber la presentadora, aunque dejando claro que España «no es Alemania», donde sí que gobiernan en coalición el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal Demócrata. Pero recordó que «hay otros países prósperos donde hay grandes coaliciones».

Miguel Ángel Revilla se mostró optimista ante esa posibilidad: «Ese momento no ha llegado en España. Pero estoy convencido, y ya tengo 81 años, que lo voy a ver antes de morir. Que partidos antagónicos hagan pactos si la situación lo requiere. Ahora, probablemente, estemos en una situación que los requeriría por parte de los dos grandes partidos. Arrimar el hombro».

No obstante, el economista cree que, a corto plazo, no parece que vaya a darse esa gran unión. «Es una situación muy complicada. España no está ahora para eso», reconocía. Para mostrar que es posible que formaciones distintas lleguen a acuerdos por el bien de la sociedad, el cántabro se puso a sí mismo como ejemplo, recordando que su partido, el Partido Regionalista de Cantabria, dejó gobernar al PP tras los comicios municipales del pasado 28 de mayo.

«El gesto que hemos tenido nosotros en Cantabria, que no ha tenido demasiada repercusión, no sé por qué, es un gesto en política que ahora mismo no es habitual, tal y como está la política», sentenciaba Miguel Ángel Revilla en el programa nocturno de La Sexta.