El sonado vaticinio de Miguel Ángel Revilla que da que hablar en ‘La última noche’ en Telecinco

Miguel Ángel Revilla ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a ‘La última noche‘. El político cántabro se ha convertido en el primer invitado en sentarse en el plató y, junto a Sandra Barneda, no ha tenido reparo en analizar la actual situación política de España. Un análisis del que no se ha librado Vox, partido al que ha atizado duramente.

En un primer momento el espacio presentado por Sandra Barneda le ha pedido que analice el resultado electoral del 28-J. «Hice una porra y la tiene un señor que lo tiene firmado y hay seis testigos, la víspera y lo clavé. Cambió todo en quince días», ha declarado.

Acto seguido, el político ha concretado: «En quince días la gente empezó a coger miedo, el primero yo, de que hubiese en España un gobierno con Vox. El PP y Núñez Feijóo es un hombre razonable, yo tengo mucha relación con él y nos llamamos de vez en cuando, pero Vox cuidado».

A Revilla no le ha temblado el pulso para, además, afirmar lo siguiente sobre el partido comandado por Abascal: «Imagínate lo que sería para mí, una persona que está en contra de la violencia de género, que existe así con ese nombre, que la diversidad sexual de la gente la cuestiona, que cuando alguien que vine aquí porque no le queda más remedio que venir porque se está muriendo de hambre y no viene por capricho. España además es un pueblo de emigrantes, y que está en contra de esa gente. Que es un partido antieuropeo…».

De igual manera, Revilla ha declarado: «A mí me da miedo esa involución. El haber hecho unos pactos en Valencia y Extremadura alertó a la gente y se dieron cuenta que probablemente esos dos casos no iban a ser casos aislados, sino que se iban a producir también en caso de que sumasen. Eso hizo que la gente se movilizara un número de votantes que antes no votaban de centro izquierda y fuesen a votar».

El halago de Miguel Ángel Revilla a Sánchez: «Es una heroicidad»

Así pues, sobre la actual situación ha apuntado: «El panorama es terrible. Yo ya con Pedro Sánchez no sé acertar. No sé qué puede pensar este hombre». Al mismo tiempo, ha asegurado: «Yo ahora mismo racionalmente viendo este panorama diría que no queda más remedio (de convocar nuevas elecciones)». Uno de los motivos que le ha llevado a hacer tal declaración ha sido: «Me temo que va a haber condiciones que se pidan que van a ser completamente inaceptables«.

Durante la entrevista, el invitado también ha aprovechado para reseñar el papel de Pedro Sánchez y el PSOE: «Ha hecho una heroicidad increíble. Hay dos Españas en las que el PP no está que es el País Vasco y Cataluña. El PSOE está en los dos sitios fuerte. El PSOE en estas elecciones ha sacado más votos el PSC que JUNTS, Esquerra y el PP juntos. Es una cosa increíble, inaudita«.

Asimismo, el cántabro ha criticado duramente las actitudes nacionalistas en Cataluña que, según él, tensionarán los acuerdos de investidura: «Tienen que reconocer que aquello que hicieron era una ilegalidad de libro. Un estado de derecho las ilegalidades no las puede tolerar. Entonces yo creo que las condiciones que le van a poner, ojalá no ocurra, van a ser de tal calibre que ahora mismo desde mi punto de vista diga elecciones». Más duro se ha mostrado contra Puigdemont. De éste ha asegurado que debe venir a España, ser juzgado y pasar una temporada en Soto del Real: «Una temporada en Soto del Real es imprescindible».