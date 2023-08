La lapidaria advertencia de Lydia Lozano sobre Paula Vázquez y su futuro en televisión

Tras su vuelta de grabar el docu-reality de Netflix, son varios los colaboradores e incluso presentadoras de ‘Sálvame‘, los que no han tenido reparos en lanzar un dardazo a Mediaset por las audiencias que están cosechando tras cancelar el programa de La fábrica de la tele. La última en manifestarse sobre ello ha sido Lydia Lozano.

El primero en no cortarse nada fue Kiko Hernández, que se encontraba en pleno directo en un programa de Canal 6 en México, cuando soltó una pulla hacia Mediaset al burlarse de sus audiencias. Tras él, le siguieron Kiko Matamoros o Belén Esteban al ser preguntados por la prensa a su vuelta a España.

Las últimas en sumarse a estos ataques han sido Terelu Campos en Lecturas y María Patiño en ‘Superlativas’, el podcast de Carlota Corredera. Pero ahora es Lydia Lozano la que se ha pronunciado al respecto tras ser pillada por Europa Press en el aeropuerto cuando se marchaba de vacaciones con su marido Charly.

«Hemos trabajado muchísimo. Ha sido una experiencia increíble. No es lo mismo hacer directo que hacer cine, esto es cine», empieza diciendo Lydia Lozano sobre el docu-reality que ha grabado junto a siete compañeros de ‘Sálvame’ para Netflix.

«La gente desde que nos quitaron está deseando volver a vernos», sentenciaba Lydia Lozano. Y al preguntarle por lo que dijo Kiko Hernández de que las audiencias de Telecinco habían bajado mucho sin ellos, Lydia era más cauta. «No sé, ya sabes como van los programas», asevera.

Y es que si hay algo que tiene muy claro Lydia Lozano es que Telecinco es su casa y ella estaría encantada de poder volver. «Para mí Telecinco es mi casa, no habría cosa que me gustase más que poder volver a Telecinco», confiesa con una sonrisa en la boca. En ese sentido, avanza que tiene proyectos para septiembre y espera que salgan.

La contundente réplica de Lydia Lozano a Paula Vázquez

Por otro lado, la periodista aprovecha para preguntarle por las críticas de Paula Vázquez a ‘Sálvame’ y lo que llegó a responderle María Patiño. «Ni he leído lo que dijo», asevera. «El show de ‘Sálvame’ ha durado catorce años, a mí ya me gustaría que Paula Vázquez durase otros catorce años en televisión«, soltaba sin cortarse Lydia. «Me sorprende porque a mí siempre me ha caído estupendamente Paula y que hagan esas tonterías…», añadía.

«Como el actor de ‘Mía es la venganza’ con Lydia Bosch que dijo que había que leer más y que no sé ni quién es y me da igual. Pero decir que a la hora nuestra había que leer y había que ir al cine. Yo leo, voy al cine, me veo todas las series y trabajo mucho. No sé porque hay que meterse con nosotros. Pero así es la venganza, uy la han quitado lo siento muchísimo», sentencia aludiendo a las controvertidas palabras que empleó Armando del Río en una entrevista exclusiva de El Televisero.