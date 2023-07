María Patiño no necesita aludir a Paula Vázquez para lapidarla por su desprecio a ‘Sálvame’

Pese a que se encuentran grabando el docu-reality de Netflix en Miami y México, parece que los colaboradores de ‘Sálvame’ están muy puestos en lo que sucede en España. Eso es lo que se puede deducir del último tuit que ha publicado María Patiño.

Así, la presentadora de ‘Socialité’ no ha dudado en dar la cara por el formato de La fábrica de la tele y se dirige directamente a Paula Vázquez aunque no la menciona.

Todo se debe a las declaraciones que ha dado Paula Vázquez en una entrevista en Bluper con motivo del estreno de ‘El puente de las mentiras‘ en TVE. En dicha entrevista, la presentadora gallega no duda en decir que Paolo Vasile la tenía vetada en Mediaset y que ahora con su salida podría regresar al grupo en el que trabajó. Pero además critica a ‘Sálvame’. Algo que no ha gustado nada a María Patiño.

«Yo no defiendo cadenas, sino formatos, los que yo he apostado y que sé que me dan la credibilidad porque he hablado con sus productores y me han dicho ‘esto se va a respetar’. Luego, las líneas editoriales de cada cadena es responsabilidad de ellos, así que, yo les deseo mucha suerte y qué bien que tengan este cambio. Ojalá lo hubieran tenido antes», asevera Paula Vázquez cuando le preguntan por los cambios que se están haciendo en Mediaset.

La indirecta (muy directa) de Paula Vázquez a ‘Sálvame’ tras su final

Por otro lado, Paula Vázquez no duda en atacar a los programas que ha hecho Mediaset como ‘Sálvame’. «Igual es que hemos deteriorado entretenimiento. Ha llegado ser tan guay, que molaba enseñar todas las porquerías de ‘yo te muestro por dónde pasan las vías de la cámara’, ‘yo te enseño por donde está el foco, y de paso te meto la cámara en un váter'», recalca la presentadora haciendo alusión de forma indirecta al programa que presentaban Jorge Javier Vázquez o María Patiño.

«Se nos nos ha ido tanto de las manos que volvemos a la parte en la que las cosas estaban otra vez bien coordinadas, porque era un reloj suizo, donde cada pieza del equipo es fundamental para que todo funcione y, por eso, los guiones están construidos y el invitado se tiene que sentar donde esté más favorecido con la luz, y no donde les salgan unas ojeras terribles porque al presentador le hace gracia que el otro salga mal», añade Paula Vázquez en la citada entrevista.

Paula Vázquez estalla contra Paolo Vasile, #Sálvame y la forma de hacer televisión de Jorge Javier Vázquez 💥 pic.twitter.com/t6i8pZhG99 — televisivok  (@televisivok) July 27, 2023

La contundente réplica de María Patiño

Tras ver estas declaraciones de Paula Vázquez y otras en las que también se manifiesta directa o indirectamente sobre ‘Sálvame’, María Patiño ha querido darle la réplica aunque sin nombrarla a través de su cuenta de Twitter.

«Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como Sálvame, sin darse cuenta que al que realmente desprecian es al espectador. Norma número uno de un profesional del medio, trabajar para el público, no para nuestro ombligo. Buenos días desde México», escribía Patiño.