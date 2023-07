Paula Vázquez destapa el veto en Mediaset y señala sin ningún rodeo a la mano negra

Paula Vázquez regresa a la televisión este miércoles, 26 de julio, al frente de un nuevo concurso para La 1 de TVE en horario de máxima audiencia. Se trata de ‘El puente de las mentiras’ y en él participarán concursantes famosos. En las promos hemos podido ver imágenes de algunos de ellos: Antonio Molero, Toni Acosta, Dafne Fernández y Edgar Vittorino.

En este nuevo formato producido por RTVE en colaboración con Boxfish la tensión es el ingrediente fundamental y los jugadores, que serán personas muy conocidas del mundo de la tele, la cultura y el deporte, competirán tratando de ir de un punto a otro del puente pisando las verdades y evitando las mentiras o arriesgarse a quedar fuera del juego.

Y con motivo del gran estreno, en declaraciones para El Español, Paula Vázquez ha hablado sin tapujos respecto a los cambios que se están sucediendo en el grupo Mediaset con la llegada de la nueva directiva y también sobre el veto que le impuso el anterior Consejero Delegado, Paolo Vasile.

Sobre esa deriva de Telecinco hacia un modelo televisivo más blanco y familiar, la presentadora reconoce que «no sé exactamente qué están haciendo». «Yo no defiendo cadenas, sino formatos. Luego, las líneas editoriales de cada cadena es responsabilidad de ellos», añade. Eso sí, Paula Vázquez no evitar afirmar que ese cambio de rumbo debería haberse producido antes: «Les deseo mucha suerte y qué bien que tengan este cambio. Ojalá lo hubieran tenido antes».

Al hilo, preguntada por si ha recibido alguna oferta o proposición de la nueva Mediaset de cara a un futuro proyecto, la gallega celebra tener las puertas abiertas por fin tras una época en la que no ha sido así. «En este tiempo me han llegado ofertas de productoras, no directamente de la cadena, pero sí de productoras que se han reunido con ella, y en principio, sí que me han dicho que la puerta está abierta», desvela.

Y no le tiembla la voz al señalar al culpable del veto que durante mucho tiempo ha pesado sobre ella en la compañía italiana. «En el tiempo que estuvo Paolo Vasile las puertas para mí estaban cerradas. De hecho, es él el que me quita de ‘Pekín Express’ y de ‘Fama, ¡a bailar!’ Pues oye, ahora se ha retirado y la vida sigue», sentencia Paula Vázquez.