La denuncia de Sonia Ferrer tras verse salpicada así ante lo de Rubiales en ‘Espejo Público’

El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso sigue estando en boca de todos. Son muchos los famosos que se han posicionado y han apoyado a la jugadora ante este episodio, entre los que se encuentra la presentadora y colaboradora de televisión Sonia Ferrer. Sin embargo, su defensa de la joven ha acarreado que se la señale por protagonizar en su día una portada en la que posaba prácticamente desnuda.

«Los que nos meten mano y fuerzan besos en momentos de euforia, ¿sabéis qué nos hacen en momentos de ira?», escribía la tertuliana en sus redes sociales a raíz del beso no consentido de Luis Rubiales. Tras ello, un usuario intentaba desacreditarla por protagonizar en 2007 una portada para la revista Interviú. Ante tal señalamiento, la televisiva denunciaba a través de sus redes que esa portada «fue el resultado de un chantaje».

Aclaremos de una vez. Esa portada fue el resultado de un CHANTAJE. “Unas fotos bonitas sin enseñar nada y a cambio no publicamos este robado en topless que te hemos hecho” (tmb se veía a mi madre) Práctica muy habitual en esa época (2007) https://t.co/GsjvGKKiDR — Sonia Ferrer (@SoniaFerrerTV) August 28, 2023

La presentadora explicaba que la revista, a cambio de no publicar unas fotografías suyas haciendo topless en las que se veía a su madre le pidieron «unas fotos bonitas sin enseñar nada». Tras el revuelo formado en las redes sociales con tal aclaración, Sonia Ferrer ha relatado un día después lo que sucedió con todo tipo de detalles desde ‘Espejo Público‘.

Antes de empezar a narrar el chantaje a la que se le sometió, Sonia Ferrer ha querido denunciar que constantemente se use una portada en la que aparece ella prácticamente desnuda para atacarla. «Desde que ha habido debates sobre asuntos feministas y yo me he pronunciado, no es la primera vez que se tira de esta portada. En la cabeza de estos seres, imagino que piensan que el hecho de que tú te hayas cosificado no te da derecho a tener ninguna opinión feminista».

De todas formas, ha querido dejar claro «que no hubiera pasado nada si voluntariamente hubiese querido hacer estas fotos, pero no fue el caso». Ha sido entonces cuando Diego Revuelta ha recordado que ya Susanna Griso en alguna ocasión hizo referencia a este tipo de chantajes: «Es un poco tremendo lo que cuentas. La propia Susanna Griso lo ha dejado entrever».

Sonia Ferrer destapa lo que hubo detrás de su portada de ‘Interviú’

Sonia Ferrer denuncia en ‘Espejo Público’ el chantaje al que la someten por su portada de ‘Interviú’

«Al igual que Susanna, esto yo ya lo había contado. Es así. En esa época era una práctica habitual. Lo que no he incluido en el tuit es que yo ya tenía denunciada a la revista por unas fotos en topless que publicaron, pero sabía que era difícil ganar porque no era un espacio totalmente privado», seguía relatando Sonia Ferrer.

Aunque parezca sorprendente con la mentalidad de hoy en día, esa práctica era más que habitual en la prensa. «En esa época te sentías un poco privilegiada porque, en lugar de publicarlo sin más, te llamaban y te daban la alternativa. Te decían: ‘Tenemos estas fotos. No sales nada favorecida, son un cuadro de fotos’. Para no publicarlas, te ofrecemos la posibilidad de hacer una portada estupenda. Las fotos van a estar muy cuidadas, divinas, maravillosas… Yo en este caso accedí porque salía mi madre», explicaba la presentadora.

De esta manera, aunque ella accedió a hacerse las fotografías para la revista, lo cierto es que estaba siendo víctima de un chantaje, lo que le podía afectar tanto en el ámbito personal como profesional. Y por ello, Sonia Ferrer ha querido recordar en ‘Espejo Público’ que en aquel entonces, dependiendo del lugar en el que trabajases, «se exigía un cierto decoro». El relato de la colaboradora del matinal de Antena 3 acaba con la furia de Lorena García: «La ruindad de que alguien impida que Sonia opine porque un día protagonizó esa portada…».