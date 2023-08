‘Espejo Público’ tiene que pedir perdón por el garrafal error que se cuela en pantalla

Lorena García no está teniendo una buena semana al frente de ‘Espejo Público‘ y eso que estamos a martes. La presentadora este 22 de agosto volvía a tener problemas en el matinal de Antena 3 por los que tenía que rectificar y pedir perdón a la audiencia. Una vez más, nada tenía que ver con declaraciones suyas ni de los colaboradores, sino por errores que van más allá de lo que está en sus manos.

Este mismo lunes, la presentadora se hartaba del equipo de realización de ‘Espejo Público’ después de que fastidiaran por completo un juego que estaban realizando en plató. Lorena García no dudaba en quejarse públicamente e incluso en rectificar un error que se veía en pantalla.

Algo parecido le sucedía este martes 22 de agosto. ‘Espejo Público’ empezaba su emisión recordando la gran celebración de la Selección femenina de fútbol de España en Madrid tras ganar el mundial. Tras eso, el formato se centraba en la parte política del matinal tras los últimos movimientos de los partidos políticos de cara a la sesión de investidura de uno de los dos principales candidatos.

El error de ‘Espejo Público’ que obliga a Lorena García a pedir perdón

El programa hizo un repaso por las declaraciones de los dirigentes de las principales formaciones, poniendo especial énfasis en las de Javier Esparza, portavoz de UPN. «Aquí, en ‘Espejo Público’, estuvo Javier Esparza, de UPN, que ellos desde el minuto uno dieron su apoyo cerrado al Partido Popular y ayer nos decía esto», con estas palabras, la presentadora daba paso a un vídeo con las declaraciones del político que llevaba mal escrito el rótulo. «El PNV confirma su apoyo a Feijóo pero cree que el futuro Gobierno dependerá de Puigdemont» se podía leer.

‘Espejo Público’ exhibe un rótulo erróneo.

A la vuelta de la pieza, Lorena García tenía que disculparse por la metedura de pata. «Bueno, hay un error en el rótulo, no es PNV, es UPN, ¿eh? Él confirma su apoyo a Feijóo pero cree que el futuro Gobierno dependerá de… para que no pensemos que se ha desencallado la investidura porque si el PNV diera su apoyo a Feijóo esto estaría hecho. Disculpas por ese rótulo, es UPN, no PNV», corregía la presentadora de ‘Espejo Público’.