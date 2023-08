Lorena García se harta y dice ‘hasta aquí’ al equipo de ‘Espejo Público’: «No juguemos más»

Lorena García sufría este lunes 21 de agosto un programa de lo más caótico en un momento concreto. La presentadora de ‘Espejo Público‘ se indignaba con el equipo de realización del formato después de que estos metieran la pata durante un juego que estaban realizando en plató y que quedaba completamente al descubierto ante la audiencia y los colaboradores.

Después de analizar la actualidad política y la última hora del caso de Daniel Sancho, Lorena García daba entrada a ‘El precio injusto’, una nueva sección del formato veraniego en la que los tertulianos con unas imágenes de varias viviendas, debían adivinar el precio del inmueble.

La sección daba comienzo con una de las redactoras enumerado una de las muchas cualidades que poseía una casa de La Moraleja de Madrid. Sin embargo, mientras ella hablaba no se mostraban las fotos de la vivienda. «¿No tenemos fotos? Claro, es que yo sin fotos no me hago una idea», se quejaba Lorena García, que veía como su súplica se la cumplían desde el programa.

No obstante, no era el único inconveniente al que tenía que hacer frente la presentadora durante la sección. Con otra de las casas de las que había que adivinar el precio, Lorena García solicitaba al equipo de realización del matinal que agrandaran las imágenes que hasta entonces se veían en un montaje: «A ver, más grandes, compañeros de realización», pedía.

«No sé qué está pasando compañeros. Hemos desvelado el pastel»

Lorena García se queja por el error que se exhibe en ‘Espejo Público’.

En esta ocasión, en vez de cumplirse la solicitud que había hecho, un rótulo mostraba el precio que tenía la vivienda, rompiendo por completo el juego. «¡Pero bueno!», reaccionaba rápidamente la presentadora: «Pero bueno, ¿qué pasa? Se ha visto antes de tiempo», que se dirigía a los tertulianos: «¿No lo habéis visto? Ains, de verdad. ¿Cuánto calculáis?», que ya habían visto los 6.000.000 millones que costaba el chalet.

Con las respuestas de los colaboradores de ‘Espejo Público’, Lorena García confirmaba el dato: «Son 6 millones». Pero, lejos de lo esperado, el pantallón del matinal mostraba una cifra completamente distinta: 3 millones de euros. «Pero, ¿cómo que 3 millones?, ¿qué me estáis haciendo hoy?», se quejaba la periodista: «No sé qué está pasando compañeros. Vamos directamente a las fotos es que hemos desvelado el pastel, no juguemos más. A ver Eduardo, por favor, Eduardo, llamando a Tierra». Finalmente, daba por acabada la ronda: «Vamos a verlo directamente. Son 6 millones de euros, es que no tiene ninguna justificación».