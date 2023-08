El público cancela a Lorena García por su barbaridad en ‘Espejo Público’: «Asco, vomitivo»

Lorena García, la sustituta de Susanna Griso en ‘Espejo Público‘ la ha liado este miércoles al realizar un comentario completamente desafortunado y transfobo a la hora de informar de un caso de un prenso transexual en la cárcel de Fontcalent (Alicante).

Así, ‘Espejo Público’ analizaba este miércoles el caso de un hombre que se ha autodeclarado mujer en la prisión de Foncalent y ha pedido el traslado al módulo de mujeres de la cárcel alicantina. Una vez allí, este hombre ha dejado embarazada a una de las presas.

Un asunto que ha generado mucho debate en ‘Espejo Público’ y que ha llevado a Lorena García a hacer unas lamentables declaraciones. «Es muy interesante esto, eh», empezaba diciendo la presentadora. «Esto cuestiona todo el buenismo, el planteamiento en este terreno de la autodeterminación», sostenía por su parte Francisco Marhuenda.

«Es que basta con que alguien diga ‘me siento…’. Yo mañana vengo aquí y digo ‘me siento hombre y quiero que me llamen Paco‘», soltaba sin ningún pudor Lorena García. Un comentario muy desafortunado que ha generado un sinfín de críticas en redes sociales donde condenan a la presentadora por «banalizar la transexualidad».

"Mañana vengo, digo que me siento hombre y me llamo Paco". Nauseabundo. pic.twitter.com/5wUgkkerKN — Jose Manuel Sánchez (@jose_manuelsn) August 9, 2023

Lluvia de críticas a Antena 3 y Lorena García

Así, eran muchos los que no dudaban en criticar a Antena 3 y a la propia Lorena García por hacer ese tipo de discursos en televisión. Curiosamente este hecho se ha producido después de que este miércoles sean muchos los que están aplaudiendo a TVE por el discurso que se dio sobre el género no binario en una trama de la serie ‘4 estrellas’.

«Antena 3 ….. La tele abierta…. Abierta al Fascismo , menuda vergüenza», «la cadena blanca, la cadena familiar» o «vomitivo» son algunos de los comentarios que se han podido leer en redes contra la presentadora.

https://twitter.com/victor21v/status/1689237348276428800?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

Esta señora siempre me ha dado más asco que la Griso, pero ahora más todavía. https://t.co/JtdG8GWqa6 — Daniel Durantes 🏳️‍🌈 (@daniel_durantes) August 9, 2023

Les falta el palillo en la boca, la caña en la mano y estar apoyados en la barra del bar. Cuñadismo en la tele abierta. https://t.co/FcELtCcxlI — Héctor (@hectorpersan) August 9, 2023

Antena 3 ….. La tele abierta…. Abierta al Fascismo , menuda vergüenza https://t.co/ZiEBTyhLtT — Chulo Bad Gyal (@Antonio09171612) August 9, 2023

No necesitan ni a Griso para dar asco y difundir bulos. Vergüenza de canal, de “periodistas” y de informativo. https://t.co/AydL324WxM — Agustín Blanco (@AgusBB99) August 9, 2023

La cadena blanca. La cadena familiar. https://t.co/yQzzlfVzOH — Un Enfant Du Siècle 💢 (@lenommysterieux) August 9, 2023

Y tendrán la cara de llamarse ‘periodistas’. https://t.co/DKnSqDkgab — JuanMa Fdez (@juanmafdez) August 9, 2023

Lorena García tiene que disculparse en directo

Tras ser consciente del polémico comentario que había hecho y de cómo le estaban lloviendo las críticas en redes sociales, Lorena García aprovechaba que volvía a tratar el tema en la mesa más social para disculparse ante la audiencia.

«Quiero pedir disculpas en este momento, porque, me consta, que cuando hemos tratado la parte anterior del programa yo he hecho un comentario que reconozco, asumo mi parte de culpa, es incorrecto, es inadecuado. Me consta que ya hay cierto barullo en redes sociales», reconocía la presentadora sustituta de ‘Espejo Público’.

«También es verdad que pido que, igual que pido disculpas por el comentario, que ha resonado bastante en redes, que también esta flagelación pública que hago tenga la misma repercusión«, terminaba añadiendo Lorena García intuyendo que se iba a hablar más de su primer comentario que de su perdón.