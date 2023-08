El comunicado de Frank Blanco contra Terelu Campos al arrancar ‘Fiesta’ que abre un cisma

Terelu Campos concedía hace unos días una entrevista en El Mundo en la que no tenía reparos en hablar de cómo ‘Sálvame’ ha hecho mucho daño a muchas personas y en la que además se pronunciaba sobre el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes. Pero además se despacha a gusto contra Pipi Estrada con una serie de descalificativos que este domingo han sido muy criticados en ‘Fiesta’ con Frank Blanco a la cabeza.

Y es que Terelu Campos llama «retrasado» a Pipi Estrada en dicha entrevista. «Ese es un retrasado. Yo de ese no hablo», sentencia la presentadora de ‘Sálvame’ al referirse a su ex-pareja. Además, no duda en hablar de algunos de sus ex. «Es cierto que alguno he tenido sin cerebro. Porque seamos realistas, ¿quién no ha tenido un chapapote en su vida?», añade.

Este domingo, nada más empezar el programa, ‘Fiesta’ abordaba estos ataques de Terelu Campos hacia su colaborador. Y al exponer cómo Terelu le llamaba «retrasado» a Pipi Estrada, Frank Blanco era rotundo al reprender a la madre de Alejandra Rubio por estas desafortunadas palabras y dejar clara la postura del programa ante esos improperios.

Frank Blanco habla en nombre de ‘Fiesta’ por los insultos de Terelu a Pipi

«Me vais a permitir que la palabra retrasado no nos gusta emplearla en nuestro nombre y en nombre del programa, lo último que queremos es decirle a nadie lo que tiene que decir, y menos a Terelu. Pero la palabra retrasado a lo mejor no es el mejor término a utilizar», recalcaba Frank Blanco de primeras.

«Es un término peyorativo que se asocia a determinadas personas y que está costando mucho eliminar, a lo mejor, con lo rico que es el diccionario español, convendría elegir otro tipo de palabras, por si esto le hace recapacitar, se puede faltar desde el respeto», insistía Frank Blanco que se mostraba contundente en su rapapolvo a Terelu Campos.

En ese sentido, ‘Fiesta’ se desplazaba hasta la casa de Terelu Campos con su reportera Sandra Fernández por si la presentadora de ‘Sálvame’ quería rectificar y pedir perdón por usar esas palabras a la hora de referirse a Pipi Estrada. Lo hacía después de que varios colaboradores cuestionaran también las palabras de Terelu aunque defendían que ella siempre suele ser respetuosa.