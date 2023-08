César Muñoz se corona por cómo ha decidido arrancar ‘Así es la vida’ contra Rubiales

Luis Rubiales es el gran protagonista de este viernes después de su incendiario discurso en el que se ha negado a dimitir y en el que ha tratado de defender su beso a Jenni Hermoso dejándola a ella en un brete. Un asunto que está indignando a toda la sociedad con voces muy críticas como Mamen Mendizábal, Carlota Corredera o Kiko Matamoros. El que no ha podido ser más claro y contundente ha sido César Muñoz en ‘Así es la vida’.

El copresentador de ‘Así es la vida’ suele estar en un perfil bajo pero ya este jueves daba un gran corte a Antonio Montero por asegurar que Rubiales había apostado fuerte por los derechos de la mujer. Pero este viernes, César Muñoz ha sido aún más rotundo en su condena a Rubiales.

Nada más arrancar el programa y tras un breve resumen de las palabras de Luis Rubiales, César Muñoz ponía el grito en el cielo contra los aplausos que se llevaba tras su discurso. «Los aplausos cómplices de todo el mundo que ha aplaudido cuando ha sido un discurso absolutamente machista y vergonzoso donde nos deja a España a la altura del betún y es un representante de nuestro país», aseveraba de primeras. «Es que somos el hazmerreír del mundo ahora mismo», añadía.

Tras ello, ‘Así es la vida’ emitía lo que había dicho Rubiales del beso a Jenni Hermoso. «En el momento en el que apareció Jenni, me levantó ella a mí del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos, le dije ‘olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’. Ella me contestó ‘eres un crack‘. Le dije ‘¿un piquito?’ y ella me dijo: ‘vale», explicaba el todavía Presidente de la RFEF.

César Muñoz se planta en ‘Así es la vida’: «No podemos ponernos de perfil»

A la vuelta del vídeo, César Muñoz ironizaba con que «podría ser el tráiler de cualquier película de Torrente». «Podrían ser las declaraciones de una persona que vive en el año 1960 pero es que estamos a 25 de agosto de 2023. Y esta persona, Luis Rubiales, es el representante de todos los futbolistas y de gran parte del deporte líder en este país. Esas han sido sus declaraciones absolutamente asquerosas, vergonzosas, repugnantes y lo único que me da este señor es pena porque no ha entendido absolutamente nada de nada«, sentenciaba el presentador.

Después de escuchar a sus colaboradores en ‘Así es la vida’, César Muñoz pedía disculpas a la audiencia por mojarse tanto. Lo hacía después de que Cristina Porta recalcara que el discurso de Rubiales había sido de un machista. «Machista de manual«, le corregía el presentador. «Disculpen que hoy me moje tanto siendo periodista pero es que hay cosas contra la que no podemos ponernos de frente, no podemos ponernos de frente ni se pueden permitir en el año que estamos. Lo siento mucho. No podemos ponernos de perfil», añadía.