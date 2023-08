Antonio Maestre no se corta en tildar de tal modo a Rubiales desde ‘La Sexta Xplica’

Este sábado 26 de agosto, ‘La Sexta Xplica’ ha dedicado parte del programa a analizar todo lo ocurrido esta semana con el escándalo de Luis Rubiales. Y, en concreto, el bochornoso discurso en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol en la que llegó a arremeter contra miembros del Gobierno tras acusarle de un «delito sexual» por su beso no consentido con Jenni Hermoso. Antonio Maestre ha sido uno de los más duros con esta comparecencia de Rubiales.

Para el periodista, el discurso del Presidente de la Federación tenía tres motivaciones. Una de ellas, asegurarse el control sobre la RFEF para cuando le cese. Otra era hacer una defensa jurídica para intentar poner en entredicho el testimonio de Jenni Hermoso. Y por último, y «sabiendo que ya tenía el repudio social de la mayoría del país, buscó convertirse en referente de un discurso machista y negacionista de la violencia machista, un discurso antifeminista, que desde que Vox apareció ha puesto en el foco».

Antonio Maestre, sobre el discurso de Rubiales: «De un machismo descarnado»

«Hablando del falso feminismo e identificándolo contra Irene Montero, Yolanda Díaz y Ione Belarra se pone como referente y faro para un cierto núcleo de la población que está vinculado a través del discurso de los posfascistas de Vox», asegura Antonio Maestre.

Además, el colaborador de ‘LaSexta Xplica’ cree que el discurso de Rubiales fue de «un machismo tan descarnado que todavía ningún dirigente de Vox se ha atrevido a hacerlo». «Tenía todos los tips que usa la extrema derecha para intentar agradar a su público. Es un discurso que tiene cierta vigencia en parte de la población», prosigue Antonio Maestre.

En concreto, el periodista se centra en un momento del polémico discurso de Luis Rubiales, en el que «habla del falso feminismo que es una lacra de esta sociedad. Justo en ese momento, se enfoca y aparecen Jorge Vilda y Luis de la Fuente aplaudiendo. Y también se enfoca la fila en la que están Sonia Bermúdez, y ellas no aplauden. Y se las nota tremendamente incómodas».

Sobre Jorge Vilda, Antonio Maestre cree que «es un elemento coaccionador. Él formó parte de esos elementos de presión a Jenni Hermoso dentro del avión». Y respecto a Luis de la Fuente, seleccionador nacional de la Selección Española de Fútbol, considera que «no está legitimado moralmente para seguir siendo seleccionador. Porque no le quieren ni las jugadoras, qua ya han dicho que no van a continuar muchas de ellas».

