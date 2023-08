Agreden brutalmente a un equipo de ‘Fiesta’ en Telecinco en un evento taurino de Madrid

La reportera de ‘Fiesta’ en Telecinco Silvia Álamo vivió, posiblemente, uno de los momentos más desagradables de su carrera. La periodista estaba cubriendo un evento taurino de Villavieja de Lozoya cuando fue agredida por un vecino de la localidad de la Sierra de Madrid.

Esta polémica tradición de encierro de bueyes recibe muchas críticas ya que involucra a niños de alrededor de ocho años que corren sorteando a los animales. Hasta allí se trasladado Silvia Álamo para preguntar a los vecinos por su opinión acerca de este evento. Sin embargo, desde el momento en el que el equipo de ‘Fiesta de verano’ llegó al lugar de los hechos, se encontraron con la hostilidad de algunos de los habitantes, quienes se opusieron a la cobertura.

El equipo de ‘Fiesta’ en Telecinco se desplazó hasta la localidad para hablar con la alcaldesa, que no quiso atenderlos. Y es que, al parecer, ese polémico evento taurino no es del agrado ni siquiera de los habitantes del propio pueblo, muchos de los cuales no están para nada de acuerdo con él.

La tensión llegó a su punto álgido de violencia cuando un participante del evento se llegó a abalanzar sobre la cámara, dañándola gravemente. Así lo anunciaban Frank Blanco, el presentador del programa vespertino de Telecinco: «Ha destrozado la cámara y no podemos realizar la conexión. Vamos a hablar con ella por teléfono».

«Vamos a poner una denuncia ante la Guardia Civil», anuncia la reportera de ‘Fiesta’ en Telecinco

La reportera de ‘Fiesta’, bastante nerviosa por la situación, logró ponerse en contacto con el programa de Telecinco para relatar lo que acababa de vivir. «Ese hombre ha venido corriendo hacia nosotros. Ha agredido a nuestro cámara, ha roto el aparato y ha agredido hasta a personas que han intentado defendernos. Queremos irnos de aquí cuanto antes pero primero vamos a poner una denuncia ante la Guardia Civil que ya está aquí tomándonos declaración», explicaba Silvia Álamo.

«Estamos en el 2023. Esto es una anomalía», sentenciaba Frank Blanco. A lo que su compañera María Verdoy añadía: «Nuestra compañera está trabajando y se la debe respetar. Silvia todo nuestro apoyo». Y que a algunos se les olvida que la libertad de expresión es un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución.