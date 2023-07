Xavier Sardá no evita mojarse en estos inequívocos términos sobre Silvia Intxaurrondo

Xavier Sardá ha participado este martes en la mesa política de ‘Al Rojo Vivo’ con Antonio García Ferreras y ha comentado muy abiertamente lo que piensa de la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo en La 1 de TVE, en la que el político gallego vivió su momento televisivo más embarazoso.

Y esto fue así después de que la presentadora de ‘La Hora de La 1’ decidiera no pasar por alto más mentiras de quien aspira a gobernar el país como en el caso de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el caso Pegasus y el famoso teletipo que no existe o la catarata de datos económicos que propagó en el cara a cara con Pedro Sánchez y que son inciertos.

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

Ferreras se ha referido varias veces como «tropezón» a lo de Feijóo con Silvia Intxaurrondo al introducir las declaraciones que el líder del PP ha concedido este martes en su entrevista con Susanna Griso en ‘Espejo Público’. Una entrevista donde ha reconocido que hubo inexactitudes en su entrevista con Intxaurrondo en TVE.

«Le acaban de preguntar por su tropezón ayer, por esa equivocación de que el PP siempre ha revalorizado las pensiones con el IPC», ha dado paso el presentador de La Sexta. Por su parte, María Llapart ha ampliado la información: «Sí, sólo ha reconocido inexactitudes, pero no dice que mintió, porque según Feijóo en su ADN no está la mentira. Solo dice cosas inexactas y asegura además que no le cuesta rectificar».

Xavier Sardá: «Qué sangre fría, un aplomo encomiable»

«¿Os convence o no os convence? Es verdad que los adversarios políticos lo están aprovechando», ha preguntado Ferreras a sus tertulianos, entre los que se encontraba Xavier Sardá. En ese momento, el veterano comunicador ha expresado su opinión sobre lo que vio entre la periodista vasca y Feijóo en la televisión pública.

«Qué sangre fría para decirle ‘no, no es así, no es correcto’. Y él insistiendo. Y ella insistiendo que no es correcto, que no es cierto. Con un aplomo encomiable», ha sentenciado Xavier Sardá con rotundidad. Y para concluir, el catalán ha añadido: «Hay quien dice que en la política se tendría que aplicar lo de las matemáticas, que todo lo que no es correcto está mal, por así decirlo».