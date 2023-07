‘¡Vaya Vacaciones!’ expulsa directamente a Carmen Nadales y Rafa tras un debut muy polémico

‘¡Vaya vacaciones!’ se ha estrenado por todo lo alto en Telecinco. El programa presentado por Luján Argüelles ha vivido una gala marcada por las primeras pruebas por equipos, la lucha por la inmunidad y varias rencillas entre concursantes. Por si fuese poco, el espacio también ha vivido una determinante ronda de nominaciones que ha desencadenado en la expulsión de Carmen y Rafa.

Todo ha comenzado cuando el espacio ha dividido a los concursantes en dos equipos: azul y rosa. Los dos grupos han tenido que hacer frente a duras pruebas que han sido evaluadas por una especialista. Precisamente esta figura le ha concedido la victoria al equipo azul. Por ello, una de las cuatro parejas que forman parte de ese equipo podría convertirse en pareja inmune.

Cristina Porta y Carmen Nadales, concursantes nominadas

La elección de la pareja inmune se ha vivido durante el transcurso de una decisiva prueba. Finalmente Javier Tudela y Makoke se han impuesto a sus compañeros convirtiéndose en concursantes privilegiados. Una vez seleccionado el dúo de inmunes, Luján Argüelles ha reunido a todos los concursantes para nominar. Cada uno de los famosos disponía de un punto que se tornaba decisivo, puesto que en este reality el expulsado o expulsada se debate entre los concursantes más señalados por sus compañeros y no por el público.

En concreto, Carmen Nadales ha sido la concursante expuesta con el mayor número de votos por parte de sus compañeros: 7 puntos. Junto a ella, Cristina Porta ha sido la que la seguía en número de puntos y, por ende, su rival en la prueba que determinaría su expulsión o no. «Los dos celebrities nominados y que arrastran a sus parejas a jugarse la permanencia en la prueba de expulsión son Carmen Nadales con siete nominaciones y por tanto arrastras a Rafa y Cristina Porta con 3 nominaciones y por tanto arrastras a Jorge«, han sido las palabras de la presentadora.

La expulsión definitiva de ‘¡Vaya vacaciones!’

Una vez escogidas a las parejas de nominados, la organización del reality ha tomado la palabra para deliberar qué dúo debía ser el expulsado. Por ello, el programa les ha planteado un duro juego: ‘Bajo presión’, en la que los concursantes debían poner a prueba su resistencia.

Finalmente la pareja que no ha podido aguantar después de más de diez minutos y que ha sido expulsada ha sido la formada por Carmen Nadales y Rafa Martínez. «Nos lo hemos pasado muy bien. Lo hemos peleado, no ha podido ser y no pasa nada», ha comentado Rafa nada más ser expulsado. Por su parte, Carmen ha preferido despedirse de sus compañeros: «Que disfrutéis todos ya en general de la experiencia».