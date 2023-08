Makoke recrudece el cisma con Terelu Campos tras esta proclama: «Decepcionada»

A pesar de no haber concursado en ‘¡Vaya vacaciones!’, Terelu Campos estuvo muy presente en el debate final a modo de reproche por parte de Makoke. La exconcursante no tuvo reparo en mandarle un duro mensaje a la hija de María Teresa Campos. Un momento que ha dado mucho que hablar y que, sin duda, rebotará a Terelu Campos.

Dicho instante comenzó cuando el reality rescataba la boda de Kiko Matamoros y Marta Lopez. Una celebración a la que Terelu Campos estaba invitada. La expareja de Matamoros pudo ver los vestidos escogidos por las invitadas gracias a la exclusiva de la revista Lecturas y precisamente sobre el look escogido por Terelu opinó: «Está horrorosa».

«¿Tú te llevas mal con Terelu?», le preguntó Cristina Porta ante lo que Makoke aseguró: «No, me llevo fenomenal. Pero vamos, que esta foto no le hace justicia con el plástico ese». Parece ser que su relación ha cambiado drásticamente, puesto que durante su paso por el reality también ha asegurado: «Yo estoy totalmente decepcionada con Terelu, totalmente».

También en plató, Makoke se extendió hablando sobre su relación con Terelu. «Tengo que decir que desgraciadamente… bueno me da igual porque me ha demostrado muy poco. Pero yo estoy muy decepcionada con ella porque tanto a Carmen Borrego como a Alejandra les tengo mucho cariño y con Alejandra me llevo muy bien y no entiendo lo que ha pasado», fueron sus palabras.

De igual manera, Makoke ha recordado cómo fue su último contacto con Terelu Campos: «La última vez que le puse un Whatsapp fue el 25 de diciembre de 2022, hace ocho meses, y le pregunté qué le pasaba conmigo. Le puse un audio, lo escuchó porque sale con el icono azul y ni me contestó ni nada».

Javier Tudela se moja sobre la relación de Terelu Campos y Makoke

También Javier Tudela ha querido compartir su opinión sobre la relación entre Makoke y Terelu: «El tema de Terelu es un tema muy simple. A mi madre lo que le ha dolido mucho es que le ha defendido a capa y espada con Kiko. Cada vez que venía de televisión, todos los días. Yo la he visto defenderla en plan discutiendo fuerte y, al cabo del tiempo, se hacen super amis (Kiko y Terelu) y la ponen a ella a caldo».