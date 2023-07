«¿Tienes hemorroides?»: Un soltero de ‘First Dates’, sin pudor, suelta lo indecible a su cita

No hay noche que ‘First Dates’ no nos sorprenda con alguno de sus invitados. El turno del lunes 3 de julio ha sido para una pareja de chicos, Javier y Mikel. El dating show ha querido hacer una oda final a la semana post celebración Orgullo y nunca mejor dicho, de qué manera.

El programa ha comenzado con la entrada de Mikel. El soltero se ha presentado ante Carlos Sobera como «zurdo, maricón, travesti y con un tercer pezón, voy directo a la hoguera». Tras las risas iniciales, el comensal ha acudido en busca del amor, que, tras 5 años de soltería, desea con ansia. El arqueólogo además ha vivido en Qatar y debido a las leyes nada permisivas del país ante la comunidad LGTBI viene con ganas de comerse el mundo, y lo que no es el mundo, se presentaba con sentido del humor.

Javi, el joven comensal en un momento de la cena en ‘First Dates’

Acto seguido, ha irrumpido en el restaurante Javier, de 22 años. Ha sorprendido en su carta de presentación al explicar que está trabajando mucho en su autoestima. El presentador de ‘First Dates’, Carlos Sobera ha indagado ante tal afirmación, interrogándole qué hace para trabajar en su autoestima. Su respuesta ha sido muy elocuente: «Puedo estar horas preparándome antes de salir». Nada más ver a su cita, a Javi le ha sorprendido su altura, algo que le ha gustado: «Me ha sorprendido porque no suelo encontrar a chicos más altos que yo».

Ambos han empezado su encuentro muy nerviosos, aunque ha ido disminuyendo nada más se han sentado en la mesa. Mikel ha explicado a su cita, que nada más decir que quería ser arqueólogo su padre le regaló «un gorro y un látigo, más quisiera yo parecerme a Harrison Ford». Su tesis en Qatar le marcó un antes y un después en su vida y más adelante el diálogo se ha tornado hacia como veían sus familias el tema de su homosexualidad.

Todo se revolucionó cuándo Javier quiso saber como era la relación de Mikel con sus padres y la reacción que tuvieron en su salida del armario. «Bien, bien. En mi caso se lo tomaron bastante bien, pero tuvieron algunas preguntas raras», confesó el soltero. «¿Qué preguntas te hicieron?», le interrogó al despertarse su curiosidad.

«Yo salí del armario, vino mi padre y tan normal. Después salí de la habitación y me vino mi madre y me dijo: ‘¿Qué se siente?, ¿Tú qué has hecho?’. Yo le dije que ambas y fue ahí cuando me preguntó: ‘¿Y si tienes hemorroides?’. Le respondí pues supongo que no lo haces», terminó de relatar Mikel, dejando atónito a Javier.

Mikel, durante un momento de la cena en ‘First Dates’

Por la parte de Javier, su familia lo ha visto siempre con otro prisma, y de ahí que la conversación haya derivado en un tono un tanto de reivindicación, sobre los grandes avances sociales en materia LGTBI de los últimos años: «Hasta mi abuela me adora», ha revelado muy orgulloso el comensal.

Finalmente, ha llegado el momento de pagar, y ambos han decidido saldar la cuenta a medias. También han coincidido en que aunque no haya habido tensión sexual ni feeling habían estado muy a gusto. «Javier es muy joven para mí y creo que estamos en momento vitales muy distintos», ha resaltado Mikel. Justo antes de la decisión final, han decidido finiquitar la cena con la idea de que no va a haber una segunda cita, eso sí han resaltado que habrá una bonita amistad.

