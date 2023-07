Susi Caramelo se revuelve contra ‘Tu cara me suena’ por lo confirmado en la final: «Vergonzoso»

Este viernes 21 de julio, Antena 3 ha emitido la gran gala final de la décima edición de ‘Tu cara me suena’ que acabó con la inesperada victoria de Miriam Rodríguez. Sin embargo, no estuvo exenta de polémica, pues la cómica Susi Caramelo aprovechó la ocasión para hacer una denuncia contra el programa.

Susi Caramelo reconoció que su paso por el concurso había sido «vergonzoso». Además, también admitió que, aunque pueda parecer que no le tiene vergüenza a nada, es una mujer muy tímida. Por tal motivo no le ha resultado nada fácil imitar a artistas de la talla de C. Tangana o Marisol, o personajes como Peppa Pig.

Según la concursante, su gran error al comienzo del programa fue el siguiente: «Yo llegué aquí diciéndole a la gente del equipo que yo era bailarina, con toda mi cara. Me esforzaba mucho en el baile, hasta que me di cuenta de que esto no hay quien lo arregle, que soy una mamarracha. Ahí es cuando yo empecé a pasármelo realmente bien con las actuaciones».

Cuando Susi Caramelo se dio cuenta de que el humor era su mayor baza, comenzó a ver el concurso de otra manera. Eso sí, para ello tuvo que dejar de lado su vergüenza. La humorista se despidió de ‘Tu cara me suena’ con un número musical en el que estuvo acompañada del también cómico Agustín Jiménez. Ambos se metieron en la piel de Omar Montes y Bad Gyal para interpretar su famoso ‘Alocao’.

El enfado de Susi Caramelo con los miembros del jurado

Con mucho autotune, los cómicos dejaron enmudecidos a los miembros del jurado, Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer. Sin embargo, en medio de las valoraciones, la exconcursante decidió «ponerse seria» y lanzar una rotunda queja contra el jurado: «Creo que nos habéis puntuado fatal en esta edición. Yo debería de haber sido la ganadora del programa o, por lo menos, haber llegado hasta la final. Me voy de aquí con un mal regustito de boca».

Y su denuncia tiene un motivo de peso, ya que semana tras semana Susi Caramelo recibió las puntuaciones más bajas del jurado. Ante semejante queja, Àngel Llàcer quiso destacar la gran labor que hacen los cómicos en el programa de Antena 3: «Me sabe mal que hayáis dicho esto del jurado porque es verdad que nosotros os adoramos y sin gente como vosotros las ediciones de ‘Tu cara me suena’ no serían posibles y no serían tan divertidas». Si bien estas palabras no lograron tranquilizar a la humorista, que acabó lanzando una copa al catalán, dejándole completamente empapado.