Sandra Barneda saca su lado censor con José Antonio Avilés por lo que insinuó en ‘Así es la vida’

Este lunes 24 de julio en ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda han abordado las nuevas declaraciones que ha dado Bertín Osborne sobre Chabali Navarro después de que ésta asegurara en la revista ‘Lecturas’ que se había quedado embarazada del cantante y él le había convencido para abortar. Un tema sobre el que José Antonio Avilés ha aportado más datos.

Según el presentador de ‘Mi casa es la tuya’, Chabeli estaba en una situación muy precaria cuando se quedó embarazada. «Ha dicho Bertín Osborne que esta precariedad económica venía porque había perdido su trabajo. Entonces, él le da ese dinero y luego Bertín Osborne no supo si tuvo el hijo. Todo eso me parece muy raro, me parece raro cuando hablas de moralidad cuando estás en una precariedad económica», empezó diciendo la diseñadora y colaboradora del programa Cristina Rodríguez.

Tras lo cual, José Antonio Avilés explicó que «cuando sucede esto y yo espero que nadie se moleste, se habla de una cantidad, del total de lo que suma el fraccionamiento de lo que hemos visto en este comunicado. Hay alguien que asesora a Bertín y le dice que un embarazo dura 9 meses, que de una parte ahora y la otra, fracciónala. La intención de Chabeli no era aceptar ese fraccionamiento, sino coger la cantidad total que asciende a unos 30.000 euros».

Sandra Barneda tiene que parar los pies a José Antonio Avilés

«Es el propio Bertín y, sabiendo quizás, y conociendo la situación que tenía, decide fraccionarlo. Yo te puedo asegurar una cosa Cristina, y esto te lo dice Avilés con la información que tiene, ¿sabes cuánto tiempo duró los más de 30.000 euros en las manos de Chabeli?», preguntó el polémico colaborador a su compañera, quien le repreguntó: «Pero, ¿qué tienes un detective privado?».

A lo que el cordobés le respondió: «Para conseguir una exclusiva hay que ser a veces detective privado y con lupa. Yo sé esa información y sé que ese dinero en el poder de Chabeli no duró ni 48 horas. Y ahora perdona que utilice estos términos, pero hay que ser…». Una palabra que José Antonio Avilés no llegó a decir ya que fue de inmediato cortado por Sandra Barneda: «Cuidado con los términos que vas a utilizar, José Antonio».

«Es muy sencillo, esta señora decide montar una empresa», prosigue el colaborador. «¿Y eso es tan horrible? Eso se llama autoempleo», le replicó Cristina Rodríguez, defendiendo la decisión de Chabeli. Pero su compañero hizo oídos sordos y continuó con su alegato: «Tú sabes que también tengo un negocio… Si tú quieres ese dinero para poder solventar las necesidades de ese bebé…».

Nuevamente, la presentadora le volvió a interrumpir abruptamente, para que la cosa no pasara a mayores: «No, no. Vamos a parar un momento. Una cosa son los hechos que estamos contando y otra es entrar en demagogia», sentenció Sandra Barneda.