Sandra Barneda arrea el corte del día a Teresa Bueyes por lo que se le oye hasta tres veces

Es sin duda el culebrón del verano. Después de conocerse que Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años, Chabeli Navarro ha aprovechado para contar que ella también se quedó embarazada del cantante y tuvo que abortar. Un asunto del que ha vuelto a hablar este lunes ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda y con Teresa Bueyes como invitada.

La abogada Teresa Bueyes se sentaba en el plató de ‘Así es la vida’ para contar cómo fue ella la encargada de asesorar a Chabeli Navarro en el contrato de confidencialidad que firmó la joven junto a Bertín Osborne para no hablar de este asunto.

Sin embargo, las cosas entre Teresa Bueyes y Chabeli Navarro no han acabado bien. De hecho, la joven ha amenazado con demandar a la abogada. Y por ello, Sandra Barneda ha querido saber todos los detalles de este enfrentamiento en ‘Así es la vida’ y cuál es su versión de los hechos. «Teresa está aquí para aclarar todas estas cuestiones y a ver si sacamos un poco de luz o todo lo contrario de este culebrón», aseveraba la presentadora.

«Lo primero de todo que os quiero aclarar es que yo estoy sujeta a un secreto profesional todavía que la única persona que me puede revelar del mismo es Chabeli. Y yo le pido que lo haga», sostenía Teresa Bueyes. «Yo en todo momento he actuado defendiendo los intereses de doña María Isabel Navarro. Ella manifiesta que desconoce lo que se firma en notaría. Pero si reconoce que cobró, cobra 30.000 euros. No puede ser que para lo que le favorece si lo reconoce y para lo que entre comillas le perjudica no reconoce nada», prosigue diciendo la abogada.

Sandra Barneda frena a Teresa Bueyes por llamar «friki» a Chabeli

Tras ello, Teresa Bueyes no se cortaba nada al hablar de Chabeli Navarro llamándola «friki». «Yo ya estoy muy cansada de los frikis, frikis porque son frikis«, soltaba la abogada hasta tres veces. Al escucharla, Sandra Barneda le frenaba en seco y le pedía respeto. «No faltemos a compañeros por favor», le advertía la presentadora a su invitada.

«Tengo una sentencia del Supremo que reconoce que el término friki no es un insulto», se justificaba Teresa Bueyes. «Friki es un término peyorativo aunque no sea un insulto», insistía Sandra Barneda. «Son personas que no son famosas por una profesión conocida sino por las personas con las que han estado», volvía a decir Teresa.

Después, Teresa Bueyes ponía sobre la mesa lo que ha hecho Chabeli. «Esta señora se sienta en un programa de televisión tras dar una exclusiva en una revista que a ella le beneficia hacer este tipo de comentarios por una cuestión económica. Detrás de todo esto hay un telón de fondo que es una forma de pasar por caja dos veces, primero por la notaría y después por televisión y exclusivas», recalcaba la abogada.

Asimismo, la abogada soltaba un auténtico bombazo. «Yo me enteré ayer por televisión de que esta señora había abortado el 17 de noviembre, es decir un día antes de que yo fuese a la notaría. Yo voy a la notaría engañada al igual que va el señor Bertín Osborne», soltaba Teresa Bueyes.