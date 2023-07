Qué fue de Kirk Cameron: De ídolo adolescente en ‘Los problemas crecen’ a fanático religioso

Los 80 supusieron el boom de las sitcom en la televisión estadounidense. Una moda que se extendió hasta bien entrada la década de los 90. La gran mayoría de ellas siempre destacaba por tener varias generaciones de protagonistas. Y los personajes adolescentes siempre se convertían en auténticos ídolos. Si hay un ejemplo famoso y claro, ese es el de Kirk Cameron. Comenzó en ‘Los problemas crecen’ en 1985, y estuvo interpretando al personaje de Mike durante 7 temporadas.

‘Los problemas crecen’ fue un auténtico fenómeno a finales de los 80 (aquí nos llegó un poco más tarde), y el que sobresalió por encima de todos sus compañeros, ese fue Kirk. Su personaje era rebelde, mal estudiante, mujeriego y ligón. Aunque siempre con buen corazón. Pero, entre todo el reparto, él fue el único que consiguió triunfar fuera de la serie. Bueno, podríamos contar a Leonardo DiCaprio, con uno de los primeros papeles de su carrera, pero era bastante secundario. Solo estuvo en la temporada 7, siendo alumno del personaje de Kirk Cameron.

Tras terminar la serie, por la que fue nominado dos veces a los Globos de Oro, no abandonó el mundo de la interpretación como otros niños estrellas de Hollywood. Pero sí que comenzó un proceso de radicalización bastante fuerte. Porque hoy en día, Kirk Cameron es un fundamentalista religioso. Y sí, los problemas crecen a su alrededor, porque ha sido acusado de homófobo, misógino, ha defendido la violación y ha cargado contra el ateísmo más veces de las que podemos contar.

Los problemas de Kirk

Kirk Cameron hoy en día es uno de los pastores evangélicos más famosos de Estados Unidos. Produce solo series y películas cristianas que fomenten los valores más conservadores y puros de la religión. El actor cambió de ser un ateo convencido a un cristiano confiado en menos de un año, durante las grabaciones de ‘Los problemas crecen’. Esta nueva moralidad tan extrema obligó a los productores a que despidieran a la que interpretaba a su novia en la ficción, Julie McCullough. ¿La razón? Julie había posado para la revista ‘Playboy’.

Pero, ¿cómo no iban a hacer caso a su estrella? ¡Cobraba un millón de euros y era un auténtico ídolo! Así que sus convicciones religiosas le hicieron entrar en discusiones con productores de la serie (hasta tres abandonaron el rodaje) y, tras la finalización de ‘Los Problemas Crecen’, el actor comenzó a cimentar su emporio cristiano audiovisual.

Las polémicas no dejan de rodearle. Porque cada vez que habla, sube el pan. Literalmente. Primero, el ‘bueno’ de Kirk Cameron ha tenido varios comentarios homófobos a lo largo de los años. Uno, el más reciente, se puede ver en la publicación de Instagram que hemos compartido más arriba, en la que avisa de que el Orgullo es uno de los peores pecados capitales, y precede a la caída más estrepitosa. Gracias, Kirk, por iluminarnos con tu sabiduría ancestral.

«Todo pecado sexual es una ofensa para Dios. Yo no escogí ser heterosexual pero todos esos cristianos que observan a un homosexual no se percatan de que su árbol de vida tiene las raíces en el más absoluto pecado. Dios odia a los homosexuales y, si seguís mirando hacia otro lado, no les estamos haciendo un favor a nuestros amigos gays. El problema principal es que ellos son felices viviendo en pecado». Ese tipo de perlas son obra y gracia del actor, en uno de sus vídeos en su canal de Youtube.

Incluso su hermana, Candace Cameron (mítica CJ en ‘Padres Forzosos’) apoyó sus declaraciones, afirmando que el matrimonio tradicional se mantendrá como centro en sus películas navideñas. Es decir, cero gays. Algo que no sentó muy bien a la que fuera su compañera de reparto, Jodie Sweetin.

Candace Cameron Bure, como Aurora Teagarden. / HALLMARK

Un machismo de otra época

Pero el actor no solo ha destilado homofobia por los cuatro costados, sino que también ha mostrado su machismo más cavernícola, con motivo de las fiestas navideñas. Para Kirk Cameron, la mujer ha de estar supeditada al hombre, y tiene que ser poco menos que una esclava para que la Navidad salga perfecta.

«Si te roban tu alegría también te quitarán la fuerza. Deja que tus hijos y tu marido vean tu alegría cuando adornas la casa, cuando cocinas, cuando cantas, cuando cuentas anécdotas y cuando mantienes vivas las tradiciones. Invita a tus vecinos a que vayan a tu casa e invita al mundo para que conozca cómo es el reinado de Dios».

Pero es que además, Kirk Cameron defendió a un congresista norteamericano Todd Akin, acusado de agresión sexual. El congresista, antiabortista convencido, afirmó que una mujer, aunque se quedara embarazada tras una violación, no debía abortar. Obviamente, Cameron estuvo ahí para defenderlo. «Este hombre está abogando por la santidad de la vida pase lo que pase. Este hombre ama a su esposa, tiene seis hijos, creo que es un buen hombre en una situación muy difícil».

Así que su carrera ha sido bastante problemática. Ahora ya entrado en la cincuentena, sigue produciendo programas y series cristianas. Y, por supuesto, Kirk Cameron sigue metiéndose en polémicas continuamente. Cada vez que se mete en una, afirma que hay una caza de brujas contra él. Típico de los homófobos y machistas. Creerse las víctimas todo el tiempo.

¿De qué va ‘Los Problemas Crecen’?

El Dr. Jason Seaver (Alan Thicke) es un acomodado psiquiatra que vive en Long Island, Nueva York. Tiene una encantadora esposa, Maggie (Joanna Kerns) que es periodista, y tres hijos, el caradura y ligón Mike (Kirk Cameron), la estudiosa y responsable Carol (Tracey Gold) y el pequeño Ben (Jeremy Miller). Luego vendría una hija más: Chrissy-, ya en plena adolescencia o entrando en ella, lo que les dará a los padres más de un quebradero de cabeza.