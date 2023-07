Miguel Lago se despide de Sonsoles y lanza un alto aviso sobre su futuro: «No me renovó…»

Con la llegada del verano, son muchos los rostros que ya se han marchado de vacaciones. Otros han retrasado este año su descanso por las elecciones del 23-J. Una de las que sigue al frente de ‘Y ahora Sonsoles‘ es Sonsoles Ónega, que continuará al frente de su programa todo el mes de julio. Sin embargo, el que se ha despedido este miércoles ha sido Miguel Lago.

Así, el cómico y uno de los colaboradores más habituales del programa de Sonsoles Ónega se ha despedido de la audiencia para tomarse un merecido descanso. Y es que hay que recordar que Lago también colabora en ‘El Hormiguero’ y además tiene su propio espectáculo en el teatro.

«Hoy es mi último programa», anunciaba Miguel Lago en pleno directo. «Claro, los programas diarios no cierran temporada», le decía el colaborador a Sonsoles. «Nunca, nosotros no cerramos como las gasolineras», apostillaba la presentadora. «Pero yo cierro temporada hoy y por eso me he vestido de dorado», bromeaba el cómico.

«Me he vestido de dorado en tributo a Elton John que se despidió de dorado y negro de United Kingdom. Y en tributo a ti. Porque los primeros zapatos que dijo la crítica ‘Sonsoles Ónega y los zapatos de Miguel Lago’ brillan en su estreno», decía con sorna el humorista.

Tras ello, Miguel Lago daba un mensaje de agradecimiento. «Quiero dar las gracias al equipo y gracias a ti por la confianza. Por una temporada televisiva inolvidable», destacaba el cómico mirando a cámara y de pie mientras se acercaba a darle un abrazo a Sonsoles.

«Ahora me tienes que renovar en directo como hizo Pablo Motos», le decía por lo bajo Miguel Lago mientras Sonsoles Ónega se reía. Cuando la presentadora trataba de cambiar de tema, Miguel Lago lanzaba un último recado a su compañera. «Pablo Motos me renovó en directo, Sonsoles Ónega no, esto que lo sepa España», sentenciaba.