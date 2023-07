Marta López Álamo opina como nadie sobre el fin de ‘Sálvame’: «Me han hecho muchas putadas…»

Ha pasado un mes desde que ‘Sálvame‘ dijo adiós a Telecinco. Ocho de sus rostros más emblemáticos se encuentran en Latinoamérica grabando el docu-reality de La fábrica de la tele para Netflix. Entre ellos se encuentra Kiko Matamoros. Mientras su pareja, Marta López Álamo ha pasado por un podcast en el que ha hablado del programa en el que trabajaba su marido.

Así, Marta López Álamo ha visitado ‘Club de personas especiales’, el podcast que presenta Esty Quesada (Soy una pringada) en Podimo para hablar de todo y de todos sin ningún tipo de pudor.

Durante la entrevista, Esty no duda en preguntarle a Marta López Álamo sobre qué piensa del final de ‘Sálvame’. «Yo creo que ‘Sálvame’ te puede gustar más o menos pero saben hacer espectáculo», empieza defendiendo la modelo e influencer.

«Y quien no se lo tome como un espectáculo… Mira, te lo digo yo que me han hecho muchas putadas y he tenido mis más y mis menos y al final es espectáculo, televisión, y cuando te toca a ti, obviamente te gusta menos», prosigue diciendo la mujer de Kiko Matamoros. «Pero no se puede negar que ha sido un programa, que para estar 14 años en emisión hoy en día con la oferta que hay, hay que saberlo hacer muy bien», añade.

El dardo de Marta López Álamo a Makoke y los críticos de ‘Sálvame’

Por otro lado, Marta López Álamo se muestra clara contra los haters de ‘Sálvame’ y todos los que se han alegrado del final de ‘Sálvame’ como la propia Makoke. «La gente que se muestra alegre que haya terminado me parece una inculta… Y luego lo ve todo Dios», sentencia. «Me parece que es historia de la televisión», concluye.

Durante su charla, Esty Quesada señala la labor social que tenía ‘Sálvame’ al acompañar a la gente que está sola y no tiene con quién hablar. «Además de verdad. A las personas mayores, ya no tan mayores porque hay muchísima gente joven que se ha enganchado a ‘Sálvame’ a través de muchos creadores de contenido. Sálvame no es algo malo, ni es solamente de personas mayores. Pero si que es verdad que la labor social con las personas mayores la hacen«, termina de recalcar Marta.