La sentenciadora frase de Patricia Pardo contra Bertín en pleno directo: «Machista»

Patricia Pardo no ha podido ser más implacable al comentar en ‘El programa de Ana Rosa’ la noticia de la que todo el mundo habla este miércoles: la paternidad de Bertín Osborne con la fisioterapeuta Gabriela Guillén, con quien se le relacionaba desde hace unos cuantos meses.

Sin embargo, las primeras palabras que ha empleado el cantante para pronunciarse ante esta sísmica información que adelanta la revista Lecturas no han gustado nada a la presentadora del matinal de Telecinco y así lo ha hecho constar en pleno directo y sin andarse con rodeos pese a ser un presentador de la casa.

Y es que la periodista Beatriz Cortázar ha relatado en el programa de Federico Jiménez Losantos en el que colabora habitualmente que Bertín le ha confirmado que el embarazo no era «ni buscado ni deseado» y que la relación está rota justo cuando hay un retoño de por medio.

Patricia Pardo sentencia a Bertín Osborne: «Me parece muy machista»

«El embarazo real pero no es ni buscado ni deseado. Intentaré ayudar y procuraré que al niño o niña no le falta de nada. Son accidentes que pasan todos los días en una relación, aunque se tomen las medidas de protección necesarias, que pueden fallar», han sido las polémicas palabras de Bertín que han indignado a Patricia Pardo.

«Esto me da mucha pena, porque parece que se le está atribuyendo la responsabilidad a ella. Me parece muy machista», ha sentenciado con una crudeza extrema la comunicadora gallega, haciendo el silencio entre sus compañeros en el plató del ‘El programa de Ana Rosa’.

Y no se ha quedado ahí, pues Patricia Pardo ha aseverado que podría haberse ahorrado esa muy controvertida contestación que no hace más que remover el avispero. «Me ha llamado la atención lo de ‘no es un bebé buscado’, pues igual no había necesidad de hacer ese comentario», ha zanjado tajante.