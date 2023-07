‘La Promesa’ sufre la pérdida de su protagonista y descubre una de sus mayores bombas

TVE continúa emitiendo con gran éxito ‘La promesa‘ en sus sobremesas. De hecho, la serie producida por Bambú Producciones continúa siendo la más vista de su franja y este martes consiguió liderar además también en diferido.

Así, este martes, ‘La Promesa’ anotó un 10,7% y 1.005.000 espectadores. Pero por si fuera poco, en diferido la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo Sancho y María Castro entre otros sumó 212.000 espectadores siendo el la serie más vista del día en diferido junto a ‘4 estrellas’.

En el capítulo de este miércoles, hemos asistido a una nueva marcha de un personaje importante. Una vez más, Jana ha tenido que abandonar La Promesa después de que La Marquesa haya optado por enviarla otra vez a casa de los Duques de los Infantes.

Tras enterarse de la noticia por boca de Pía, Jana vuelve a mostrar su disconformidad. «La última vez estuve trabajando en el campo, no tenía descansos y estuve maltratada y me puse enferma», se quejaba la doncella. «Si de mí dependiera no saldrías de aquí», le confesaba Pía dejando claro que no iba a permitir que la maltrataran ni la esclavizaran.

«Creo que esto es un castigo de la señora Marquesa, lo que no sé es el motivo porque yo ya dejé de atender a la señora Jimena como me pidió. Todo mientras le pide a Pía que tenga cuidado con su marido tras desconfiar de él y pensar que puede ser quién esté detrás de su envenenamiento.

¡Nooo! Jana tiene que ir a la casa de los Duques de los Infantes #LaPromesa



⭕ https://t.co/EE7x3M4A7x pic.twitter.com/ORD1ZqWOAS — La Promesa (@lapromesa_tve) July 26, 2023

Antes de marcharse, Jana le pide a María Fernández que siga investigando y acuda a la casa de su infancia para tratar de descubrir quién es la persona que le escribió las notas. «Jana yo no puedo, me da mucho miedo», le dice la doncella a su compañera. «A mí también me daba miedo, pero esto es muy importante para mí y tu eres mi mejor amiga y no tengo a nadie para pedírselo», le reconocía Jana a su amiga.

Por otro lado, los padres de Martina ponen a su hija contra las cuerdas al destapar que saben el motivo por el que se marchó corriendo de Madrid y lo que motivó que se escondiera en La Promesa y ahora no quiera marcharse de allí pese a que ellos le piden que regrese a casa junto a ellos.

Gregorio trata de envenenar a Pía en ‘La Promesa’

Finalmente, Pía descubre que la botella del veneno ha desaparecido del sitio en el que lo había guardado. Es entonces cuando se encuentra con su marido y le pregunta directamente si es él quién está detrás de todo al verle con la botella en la mano.

Así es como Gregorio da el paso y confiesa que es él quién la ha estado envenenando con cicuta. «No podía soportar la idea de que fueras a parir un hijo de otro. No sé quién es el padre, ni quiero saberlo, pero está claro que yo no soy y eso me consume por dentro. Yo te quiero a ti, pero no al niño», le dice el mayordomo.

«¿Me has estado envenenando para matar a mi bebé?», reacciona Pía con miedo. «Siempre te he querido desde hace muchísimos años, desde la primera vez que te vi», aseveraba él. «Gregorio lo que sientes por mí no es un amor sano, es un amor enloquecido y enfermizo», termina diciéndole Pía antes de que Gregorio fuera de sí fuerce a Pía contra la cama para tratar de echarle la cicuta en la boca y seguir con sus planes de acabar con su bebé. «Gregorio, que me vas a matar a mí también. Por favor, que está a punto de nacer mi bebé», le suplica ella sin resultado.