La nunca esperada amenaza de Omar Sánchez a Anabel Pantoja que abre el mayor cisma

Omar Sánchez ha explotado. El canario, harto de estar callado ante ciertas actitudes de su exmujer, Anabel Pantoja, ha dado un golpe en la mesa. El surfista ha hablado con el programa ‘Fiesta del verano‘ para dejar claro que esta situación no va a continuar así, que está cansado de que la influencer le vete de muchos sitios.

La periodista del programa de Telecinco Arabella Otero ha sido la que se ha puesto en contacto con Omar Sánchez para conocer su versión sobre lo que está pasando entre la expareja. En esta conversación, ‘El Negro’ reconoce que, cuando Anabel Pantoja ya era pareja de Yulen Pereira, el verano pasado, «ellos siguen hablado». Un bombazo que sorprendió a los colaboradores de ‘Fiesta’.

«Omar me ha contado que está hasta los cojones y cansado de ella porque lo que hace Anabel es que tiene apalabrado con relaciones públicas de restaurantes muy conocidos de Gran Canaria que cuando él está allí ella aparece por detrás para fastidiarle la fiesta o las comidas que tiene él con sus amigos yendo a diferentes lugares. El representante que ambos compartían se lo ha quitado y le ha prohibido que siga llevando los contratos publicitarios y demás», ha explicado Arabella Otero.

La advertencia de Omar Sánchez a Anabel Pantoja

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la periodista también ha revelado que en su conversación con Omar Sánchez han hablado incluso de un préstamo que le hizo la sobrina de Isabel Pantoja a su entonces marido que ahora le reclama después de habérselo regalado. «Por otro lado ella le dejó a Omar 4.000 euros para que iniciara su empresa y después por decisión propia le dijo que no se los devolviera. Luego él invierte 50.000 cuando ya tiene la tienda física y es cuando ella le reclama ese dinero pero él le ha dicho a Anabel ‘oye tú fuiste la que me prestaste esta cantidad y que dijiste que me lo regalabas. Ahora que está funcionando la empresa que habíamos creado juntos con toda la ilusión en Gran Canaria no me lo pidas'», explica la periodista que le ha dicho el exconcursante de ‘Supervivientes’.

Además, Omar Sánchez ha lanzado una advertencia a su exmujer: «Como Anabel sigua, si él habla lo que tiene que hablar, España se viene abajo. Y es que también está todo el día vejando a Marina, la nueva novia de Omar. Haciéndola quedar mal con el círculo de Sánchez, que es en el que Pantoja se ha quedado. Está diciendo que ella es mucho peor».

Otro de los colaboradores de ‘Fiesta’ ha añadido que él también ha podido hablar con el canario y cree que se viene una guerra mediática. «Ya no se va a callar nada más. Hay un detonante y es que se ha enterado que Anabel le va poniendo verde por WhatsApp a algún común porque según cuenta él, a ella no le sienta bien que el windsurfista haga patrocinio también de las Islas Canarias como hace ella», ha dicho el periodista. Las espadas están en alto,