Lo filtrado sobre Anabel Pantoja y Omar Sánchez da que hablar: «No pienso callar más»

«Las espadas están en alto, ha empezado la guerra», ha advertido Iván Reboso este sábado 15 de julio en ‘Fiesta’. De esta forma, el colaborador resume el fuerte enfrentamiento que se ha producido entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez el día de sus respectivos cumpleaños.

La expareja ha coincidido en Gran Canaria y se ha armado una buena, según han informado desde el programa que presenta Emma García en Telecinco. El pasado martes fue el cumpleaños de Omar, mientras que este sábado ha sido el de Anabel. Sin embargo, ambos han decidido celebrarlo el mismo día, lo que ha generado un conflicto entre algunos amigos que tienen en común.

Para evitar que la cosa pasara a mayores, el surfista ha decidido cambiar su celebración, ya que también iban a coincidir en el mismo lugar. «No me pienso callar más», se le escucha decir a ‘El Negro’ en un momento dado. La influencer, incluso, ha tenido que abandonar una villa para irse de fiesta a un barco y evitar esa coincidencia. Una celebración en la que, según Belén Rodríguez, «hay más de cien personas», pero en la que no estaban todos sus amigos.

Anabel Pantoja no invita a su amiga Amor a su cumpleaños

Y es que, sin ir más lejos, Amor Romeira, una de las grandes amigas de Anabel Pantoja, no ha sido invitada a la fiesta. Por tal motivo la colaboradora de ‘Fiesta’ se ha roto en este programa. Y, aunque ella ha preferido no entrar a valorar el porqué su amiga no la ha invitado, sus compañeros sí que han sido muy duros con la influencer. «Me parece fatal que no hayan invitado a Amor porque si alguien se ha partido la cara por Anabel Pantoja es ella. Es muy generoso por parte de Amor que no quiera hablar de este tema», ha comentado Aurelio Manzano.

Por su parte, Luis Rollán, otro buen amigo de la joven, ha reconocido que a él «tampoco me ha invitado. Es verdad que en el caso de Amor, que tiene más unión con ella, me ha sorprendido por una cuestión. Cuando te dicen que va a ser un cumpleaños íntimo y ves esto, pues no. Hay gente que ha ido de todas partes».

Una reportera de ‘Fiesta’ se ha desplazado hasta el lugar de la celebración del cumpleaños de Anabel, y ha dado todos los detalles: «Vamos a empezar por el principio, la villa que estamos viendo al fondo es donde se está celebrando el cumpleaños de Anabel Pantoja. El problema es que Omar también ha decidido celebrar su cumpleaños ahora y tienen amigos en común. Entonces, ¿qué ha hecho Anabel? Cambiar de planes e irse a un barco. Sabemos que Omar ya había celebrado su cumpleaños, así que ahora estaría intentando fastidiarle el cumpleaños».