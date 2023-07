La forma en la que Lydia Lozano se presentó en el último ‘Deluxe’ es para ver y no creer

El ‘Deluxe’ ya está de viaje y ya ha pasado a la historia de la televisión como su hermano mayor, ‘Sálvame’. El programa se despidió de la audiencia con un plató en pleno desmontaje y un mensaje final con guiño a uno de sus grandes momentos. Lo hizo sin Jorge Javier Vázquez y sin algunas de sus colaboradoras más icónicas como Belén Esteban y Lydia Lozano.

Ambas ya tuvieron su propia despedida del ‘Deluxe‘ tras someterse a un último polígrafo junto a Conchita Pérez. De hecho, Lydia Lozano dijo adiós al formato la semana pasada y lo hizo asegurando que era el programa en el que mejor se lo había pasado de toda su carrera.

Lydia Lozano no pudo estar presente en el último programa del ‘Deluxe’ pese a haber sido una de las colaboradoras que se ha mantenido en el programa desde los inicios y pese a haber faltado a su cita en muy pocas ocasiones. Sin embargo, el hecho de que Telecinco haya ido posponiendo el final del programa ha derivado en que haya coincidido con sus vacaciones con Charly.

No obstante, el equipo del ‘Deluxe’ era consciente de que Lydia Lozano no podía no estar en el último programa. Y por ello, sorprendieron a todos con una Lydia en holograma dejando con la boca abierta a Mercedes Milá durante su entrevista así como al resto de colaboradores.

«Hola, ¿qué tal? ¿Os creíais que os ibais a librar de mí? Pues no, ha llegado la Lydia del futuro», decía Lydia Lozano en forma de holograma. «Ha llegado la Lydia del futuro, ha dicho ‘yo y mi holograma’. Así que de alguna manera Lydia está presente. Lydia es el Deluxe», explicaba por su lado Terelu Campos.

Justo en ese momento, entraban el resto de colaboradores bromeando con lo conseguido que estaba el holograma de Lydia. «Bueno pues ya no tenemos que venir nunca más, con esto si que se ha acabado nuestro trabajo», se escuchaba decir a Mercedes Milá. «Ni colaboradores, puedes hacer programas a la carta», apostillaba Kiko Matamoros. «Y el público olvidaros ya de venir», terminaba de decir Mercedes.

El holograma de Lydia Lozano en el último ‘Deluxe’.

El público maravillado con el holograma de Lydia Lozano

Esta forma insólita de que Lydia Lozano estuviera presente en el último ‘Deluxe’ fue muy celebrada por los espectadores en redes. Así, fueron muchos los que señalaron una vez más el arte que tiene el equipo de La fábrica de la tele.

«El plano de los colaboradores con el holograma de Lydia Lozano interactuando, moviendo el abanico, riéndose, atusandose el pelo y haciendo todo tipo de gestos es HISTORIA DE LA TELEVISIÓN. Hasta el último dia haciendo historia», escribía uno. «El holograma de Lydia Lozano. La última gran fantasía del Deluxe… Gracias, @fabricatele», decía otro.

El plano de los colaboradores con el holograma de Lydia Lozano interactuando, moviendo el abanico, riéndose, atusandose el pelo y haciendo todo tipo de gestos es HISTORIA DE LA TELEVISIÓN.



