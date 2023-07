La despedida definitiva de Ana Obregón en ‘Mask Singer’ con significativo mensaje final

La tercera edición de ‘Mask Singer‘ llegó a su final este miércoles 5 de julio, y lo hizo con un «empate técnico» de Ratita y Gorila que se alzaron como las dos máscaras ganadoras. Algo inédito en el formato. Además, Ana Obregón confirmó que no seguirá en el programa de Antena 3.

Y eso que la actriz y presentadora se ha convertido en la revelación de esta edición, al ser la investigadora que más máscaras había adivinado. Más que Mónica Naranjo y Los Javis, sus compañeros de mesa. Esto la llevó a ser premiada con los prismáticos de oro, tras acertar 6 máscaras de las 16 que concursaron.

A esta Gran Final, Javier Ambrossi y Ana Obregón llegaban empatados a cinco puntos cada uno. Sin embargo, en este último programa se produjeron cuatro desenmascaramientos, y ahí es donde la balanza se ha decentado del lado de la actriz. Y es que, tras adivinar a Fernando Morientes como Gorila, la bióloga se ha convertido en una dignísima merecedora de los prismáticos de oro.

Una emocionada Ana Obregón se despide de ‘Mask Singer’

Muy emocionada y casi sin poder contener las lágrimas, Ana Obregón tuvo unas palabras de agradecimiento hacia todo el equipo, antes de confirmar que no volverá a ser investigadora en próximas ediciones. «Quiero agradecer al equipo… antes de ponerme sentimental. Ha sido mi vuelta al trabajo con mucho cariño y amor. Hemos sido una piña. Gracias a todos», ha dicho.

No obstante cabe recordar que el programa se grabó hace casi un año, y por aquel entonces no se sabía que ‘Mask Singer’ renovaría por una cuarta edición. Pero Ana no estará, tal y como reconoció ella misma en ‘Y ahora, Sonsoles’. Allí explicó los motivos de esa ausencia: «Desgraciadamente, ahora que empieza a grabar no puedo formar parte de la siguiente temporada porque tengo dos proyectos». Por lo tanto, si no formará parte de la nueva edición será por cuestiones de agenda, y no porque no la apetezca, ya que se lo ha pasado realmente bien.

La que tampoco estará en la cuarta edición será Mónica Naranjo, que prepara otros proyectos en televisión de cara al próximo curso, según adelanta Yotele. Mientras que la cadena y productora sí que han conseguido retener a los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes, aunque en un primer momento tampoco podían estar, finalmente sí que participarán, al menos, en la próxima edición.