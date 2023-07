Joaquín Prat sentencia lo que presenció en el debate de Atresmedia y lo dice sin rodeos

Joaquín Prat se ha mostrado tremendamente indignado desde ‘El programa de Ana Rosa‘ tras el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia. Un único cara a cara entre los dos máximos aspirante a la presidencia del Gobierno que se pudo ver en Antena 3 y La Sexta y que dejó dos titulares muy claros y desalentadores.

Por un lado, la ineficacia de esta cita televisiva, pues fue un debate agrio y sin propuestas para la ciudadanía de cara al 23-J. Y, por otro, la pésima moderación que ejercieron Vicente Vallés y Ana Pastor y que provocó un auténtico incendio en redes sociales, con una avalancha de críticas bestial.

«En fin, yo no sé cómo os habéis levantado vosotros después de ver el debate de ayer… Yo es que no me podía dormir», ha empezado lamentado el presentador matinal de Telecinco; prueba de que ese cara a cara entre los dos principales candidatos no había sido para nada de su agrado. Un sentir muy generalizado hoy en las tertulias y en las redes sociales.

«Yo creo que no pude dormir por la decepción que sentí de ver que se hacían pocas propuestas, que esto era como los debates del Senado, como a los que estamos acostumbrados en el Congreso… No sé, igual es una percepción mía», ha sentenciado sin rodeos Joaquín Prat por lo bronco, embarrado, baldío e ininteligible que fue el formato organizado por Atresmedia.

Una percepción que ha apoyado la periodista y colaboradora Esther Palomera. Y lo ha hecho con una lectura inapelable: «Fue un debate, desde el punto de vista de las propuestas y proyecto de país, completamente baldío por ambas partes. Pero más que un debate resultó ser un combate durísimo, bronco, plagado de golpes bajos, mentiras, medias verdades… en el que el presidente estuvo a la defensiva todo el rato y el líder de la oposición consiguió arrinconarle en algunos momentos».