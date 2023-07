Lo que se escucha a Joaquín Prat al hablar de Íñigo Onieva no puede pasar inadvertido

‘El programa de Ana Rosa‘ se ha centrado este lunes, 10 de julio, en analizar en detalle la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva de este fin de semana. Nada más empezar la tertulia política, Joaquín Prat advertía a la audiencia de que el asunto había calado en la sociedad y que en el plató estaba todo el mundo deseando comentar el enlace: «Aquí están ya revolucionados».

Antes de eso, nada más iniciarse el programa, la boda del año se colaba en el sumario del matinal: «Por supuesto, hoy vamos a hablar de la boda. Tú no sabes lo que fue la semana pasada…», le soltaba Patricia Pardo a Prat mientras que el presentador añadía: «He estado viendo el ‘¡Hola!’ y la verdad que muy interesante».

Por su lado, Pardo preguntaba a su compañero sobre si ya tenía estilismo favorito de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Y este no dudaba en pronunciarse alto y claro: «Sí, alguno que otro. El de la madre del novio». Eso sí, Joaquín Prat se fijaba en un significativo detalle de la publicación: «Lo que pasa es que se la ve poco en la exclusiva. Se la ve de soslayo».

Tras esta introducción, Joaquín Prat daba paso a la mesa política y no sería hasta más tarde cuando volvería a sacar el tema: «Estos tres días de celebración de lo que ha sido la que llaman la boda del año, destacan el triunfo del amor porque es verdad que uno puede cometer errores antes de formalizar y el chaval se está enmendando». «Por un millón de euros», le replicaba de inmediato uno de los colaboradores. Mientras, Prat daba la cara por el empresario: «Habrá que darle un voto de confianza».

Además, Joaquín Prat, en su análisis de la exclusiva de Iñigo Onieva y Tamara Falcó, compartía una reflexión: «A mí lo que más me llama la atención es que la familia de él no ha querido participar, o participar lo menos posible, en las fotografías y en la exposición pública». Rápidamente, el periodista cambiaba de asunto con un dardo directo al novio: «Del amor a los Sanfermines y no me hagan un paralelismo», comentaba el conductor de ‘El programa de Ana Rosa’ sabiendo que esa frase traería cola.