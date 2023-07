‘GH VIP 8’ propone concursar a este conocido rostro y hace pública su respuesta

Las puertas de la casa más famosa de la televisión abrirán de nuevo sus puertas el próximo mes de septiembre con el estreno de ‘GH VIP 8′. Y por ello, desde Zeppelin TV y Mediaset trabajan desde hace semanas en el regreso del reality cuatro años después de su última edición.

El programa que contará con Marta Flich y Ion Aramendi como nuevos presentadores sigue buscando famosos que formarán parte del casting de concursantes. Cabe recordar que la presentadora avanzó que el casting contaría con rostros nunca antes vistos en un formato así.

Por el momento, hay un famoso que ya ha anunciado que ha recibido una oferta para participar en ‘GH VIP 8’ y que la ha rechazado. Hablamos de Óscar Tarruella, ex mánager de Mónica Naranjo y Edurne y ex marido de la primera. «Hace unas semanas me propusieron participar en #GHVIP8», escribía a la vez que abría una encuesta a sus followers para que opinaran cuál creían que había sido su respuesta.

Hace unas semanas me propusieron participar en #GHVIP8 y mi respuesta fue: — Oscar Tarruella (@OscarTarruella) July 27, 2023

Este viernes, Óscar Tarruella ya ha dejado claro que su respuesta fue «no». «Vistos los mensajes de algunos bonobos sin neuronas, os adelanto el resultado de la encuesta. Mi respuesta fue no», asegura el criminólogo que en los últimos tiempos se ha dedicado a ayudar a los padres de Mario Biondo en la investigación de su muerte enfrentándose a Raquel Sánchez Silva.

«Llevo ganándome la vida desde los 14 años. He sido ayudante de obra, he descabezado anchoas al estraperlo, he recogido metros de tela en turno nocturno de 12 horas. He sido condecorado por el ejército y por la policía. Así que las lecciones de moral te las metes por dónde te quepan», se defiende tras las críticas que ha recibido en redes.

Vistos los mensajes de algunos bonobos sin neuronas, os adelanto el resultado de la encuesta. Mi respuesta fue NO https://t.co/qvvrqVCx0H — Oscar Tarruella (@OscarTarruella) July 28, 2023

Otros nombres que suenan para entrar en ‘GH VIP 8’

Cabe decir que el nombre de Óscar Tarruella también ha sonado en los últimos años como concursante de ‘Supervivientes’. Hace unas semanas, era Dave Zulueta (‘OT 2018’) el que revelaba que recibió una oferta para participar en ‘GH VIP 7’ en la edición que ganó Adara Molinero y en la que participaron Alba Carrillo y Mila Ximénez.

Como por ahora no hay ningún nombre confirmado, las quinielas de concursantes de ‘GH VIP 8’ ya han empezado. En este sentido, uno de los nombres que más suena es el de Cristóbal Soria. Cabe recordar que el tertuliano de ‘El chiringuito de Jugones’ daba el salto a Mediaset como presentador de ‘Maribañez, el peor equipo del mundo’ y se ha dejado ver como concursante en ‘Me resbala’. Además ha formado parte del reality ‘Time Zone’, producido por Zeppelin TV para HBO Max.

También suenan otros nombres como Chabeli Navarro, Carmen Borrego, Eduardo Navarrete o Samantha Hudson, entre otros.