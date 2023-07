El último desprecio de Telecinco al ‘Deluxe’ a escasas horas de su último programa

En los últimos meses son muchos los feos que Mediaset ha hecho hacia el equipo de ‘Sálvame’, el ‘Deluxe’ y La fábrica de la tele. Uno de ellos se vio cuando en las promos de audiencia de los últimos meses no aparecía ni una sola imagen del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Adela González, María Patiño y Terelu Campos. Pero el más flagrante se produjo el 5 de mayo con la filtración en El Mundo de la cancelación de ‘Sálvame’ sin que nadie de la productora ni del equipo lo supiera.

Y es que esa tarde, el diario El Mundo publicaba en exclusiva que Mediaset había decidido cancelar ‘Sálvame’ definitivamente en junio y apostar por Ana Rosa Quintana para sus tardes a partir del próximo mes de septiembre. Una noticia que se publicaba cuando el equipo se encontraba en directo en Mitele PLUS. Por si fuera poco, el titular de dicha noticia se vanagloriaba del final de la telebasura en Telecinco. Un gran feo hacia uno de los formatos que ha hecho historia de la televisión.

‘Sálvame’ ya es historia desde el pasado 23 de junio. Pero su universo seguía vivo gracias a ‘Viernes Deluxe‘, que se despide también definitivamente de los espectadores tras 14 años este viernes 14 de julio después de que Telecinco decidiera posponer su final primero para el 7 de julio y posteriormente para el 14.

Un movimiento con el final del ‘Deluxe’ que también suponía una cierta agonía para el equipo del programa de La fábrica de la tele pues veían como su futuro se iba alargando sabiendo que el final ya no tenía solución. Muchos han visto que este alargamiento del ‘Deluxe’ tenía que ver con que Telecinco no quería que ‘La última noche’, el programa que tomará su relevo con Sandra Barneda se enfrentara a la gran final de ‘Tu cara me suena’. Algo que finalmente sucederá debido a que Antena 3 ha decidido posponer su emisión una semana más.

El ‘Deluxe’ se despide definitivamente de los espectadores este viernes y aunque Telecinco lleva días emitiendo una promo de su último programa que contará con Mercedes Milá como gran invitada y con un último poli deluxe y una entrevista a Conchita Pérez; ninguno de sus programas ha hecho referencia ni promoción a este final.

Así, tanto ‘El programa de Ana Rosa’ como ‘Ya es mediodía’ así como ‘Así es la vida’ promocionaban este viernes justo antes de acabar sus programas la nueva entrega de ‘La vida sin filtros’ con Cristina Tárrega y no el contenido que Telecinco emite este viernes por la noche como es habitual.

De modo, que tanto los formatos de Unicorn Content como de Cuarzo Producciones han optado por no hacer ni una mísera referencia a un formato que tantas alegrías le ha dado a Telecinco y a Mediaset durante 14 años. En definitiva, el último gran feo de la cadena hacia el universo ‘Sálvame’ que no tiene justificación.