El feo desaire de Mediaset a ‘Sálvame’ en su último anuncio prende la polémica: mira bien el vídeo

Tras meses y meses sin apenas poder presumir más allá del liderazgo de la TDT, Mediaset comienza mayo con una gran noticia: han recuperado la primera plaza como grupo en el mes de abril con un 26,5% frente al 25,9% de Atresmedia. Y para celebrarlo, no ha dudado en lanzar una promoción dando las gracias a los espectadores. Un spot en el que hay una ausencia muy destacada: ‘Sálvame‘.

Así, Mediaset celebra el liderazgo de Mediaset así como otros datos a destacar como que Telecinco sigue subiendo sus datos, que Cuatro sigue liderando en prime time frente a la Sexta y como que mantienen el top 3 de la TDT con Energy en primera posición, FDF en segunda posición y Divinity cerrando el top 3. Y es que la TDT de Mediaset lleva 108 meses liderando.

En la promo aparecen imágenes de todos los programas y series que se emiten tanto en Telecinco, Cuatro como algunas ofertas destacadas de sus canales de TDT. Pero hay un gran ausente: ‘Sálvame’. Y es que no hay ni una sola imagen de ‘Sálvame’ ni de ‘Viernes Deluxe’. Tampoco de ‘Socialité’.

Pero por si fuera poco, en la promo se puede ver a varios presentadores dando las gracias a los espectadores por hacer a Mediaset líder. Así, aparecen Ana Rosa Quintana, Christian Gálvez, Laura Madrueño, Carlos Sobera, Ion Aramendi, Emma García, Patricia Pardo, Joaquín Prat y hasta Verónica Dulanto.

Quien si sale es Jorge Javier Vázquez justo al final. Lo hace eso sí con imagen de ‘Supervivientes’. Pero llama la atención que en dicha promo no aparezcan ni Adela González, ni María Patiño ni Terelu Campos teniendo en cuenta que ‘Sálvame’ sigue siendo uno de los formatos líder de la televisión y que permite que cada día Telecinco anote buenos resultados en su tarde.

Mediaset España, grupo audiovisual LÍDER en abril. ¡GRACIAS! 💗 pic.twitter.com/QYEHuntoxE — Mediaset España (@mediasetcom) May 1, 2023

La audiencia critica el ninguneo a ‘Sálvame’ en la promo de Mediaset

El hecho de que no aparezca ni una sola imagen de ‘Sálvame’ ni de los programas de La fábrica de la tele no ha pasado desapercibido para las redes sociales. ¿Por qué no hay presencia de ningún rostro ni imagen de ‘Sálvame’ ni de ‘Socialité’ en toda la promo? ¿Querrá decir algo? No obstante, cabe decir que en los últimos meses este hecho ya se ha hecho habitual sin una sola presencia de los programas de La fábrica de la tele en las promos.

«Me parece tremendamente injusto que en vuestra promo no aparezca ni una sola imagen de ‘Sálvame’ que es líder de su franja por las tardes, ni del Deluxe que es muy competitivo la noche de los viernes. ¿Casualidad? No lo creo», asegura un usuario. «El ninguneo a ‘Sálvame’ cuando aparece ’25 apalbras’ y ‘Reacción en cadena’ me parece horrible», añadía otro.

Me parece tremendamente injusto que en vuestra promo no aparezca ni una sola imagen de Sálvame, que es líder de su franja por las tardes, ni del Deluxe que es muy competitivo la noche de los viernes. ¿Casualidad? No lo creo. — Ben 🌾 (@LookAtBen) May 1, 2023

Eliminan Salvame del anuncio cuando es el programa que les salva las tardes. Ya sabemos lo que pasara con Salvame.. https://t.co/2aWbMEuxic — Loren💫 (@_Loreen93) May 1, 2023

Os habéis dejado a los mejores …salvame y el deluxe.🥰💜 — Monse Aliaga (@AliagaMonse) May 1, 2023

El ninguneo a Sálvame cuando aparece Reacción en Cadena y 25 palabras. Me parece horrible https://t.co/Apr9jlWlNV — 🔻🏳️‍🌈🦋terelucam (@quevuelvaot) May 1, 2023

ignorando una vez más a sálvame, el programa que les salva las tardes, sobran las palabras https://t.co/z82fBr96JK — la yoli XIV🍋🍊 (@terratsofista) May 1, 2023

y Sálvame? también forma parte de mediaset eh — Marina (@marinaraque_) May 1, 2023

Lo absurdo de no nombrar al programa que os hace líder todas las tardes? — Tvreality (@Tvreality171) May 1, 2023

Y sálvame y el deluxe han desaparecido ? — SANT Barcelona (@SantBarcelona) May 1, 2023

Ni un solo corte de Sálvame ni Fábrica de la Tele, casualidad? — Soccerlero (@soccerlero) May 1, 2023

Y SÁLVAME??? Es el programa que más audiencia os da desde hace 14 años y no sale en ningún vídeo promocional, vergüenza os debería dar — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) May 1, 2023

GRACIAS A SÁLVAME POR SER VUESTRO ÚNICO PROGRAMA LÍDER DE LAS TARDES (Ya que no los ponéis en vuestro video os lo digo yo)#yoveosálvame #Audiencias https://t.co/jwcgCxsd4J — FAN DE TELECINCO 🐘 (@pol_enriquez) May 1, 2023