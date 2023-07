El programa ‘Así es la vida’ imita a ‘Sálvame’ a la desesperada tras su descalabro en audiencia

‘Así es la vida’ sigue desangrándose en las tardes de Telecinco. Desde que ‘Sálvame’ desapareció de la parrilla, la franja vespertina no levanta cabeza. Por tal motivo, el último intento desesperado del programa de Sandra Barneda por levantar sus paupérrimas audiencias ha sido copiar la esencia de ‘Sálvame’.

De esta forma, este viernes 28 de julio, ‘Así es la vida’ ha entrevistado a Dolores del Pozo Izquierdo, más conocida como Loli la quiosquera, una jubilada que reclamaba a Isabel Pantoja una deuda de 76.000 euros, la cual, la tonadillera ya estaría saldando. Aunque de forma paulatina.

«Te tiene que pagar en diferentes plazos 19.000 euros y ya te ha pagado algunos», comentaba el reportero del programa de Telecinco. La octogenaria se limitaba a decir: «No puedo especificar más, todo correcto·. Según las últimas informaciones, Loli habría llegado a un acuerdo extrajudicial con Isabel para el reintegro del dinero que le prestó.

‘Así es la vida’ entrevista a Loli la quiosquera: «Se perdona, pero no se olvida»

La mujer también dejó claro en ‘Así es la vida’ que el dinero «lo necesita todo el mundo». Además, aunque ya no tenga ningún tipo de contacto con la artista, Loli todavía dice admirarla: «Como artista sí, no tiene nada que ver, teniendo ella un problema conmigo o yo con ella, no le quito como artista lo que vale porque no hay otra».

«Después de casi 50 años con una amistad muy linda, donde hemos reído y llorado, y hemos estado con los niños, me hubiese gustado que las cosas fueran distintas», aseguraba Loli en el programa producido por Cuarzo, donde dejaba claro que «se perdona, pero no se olvida».

En el año 2021, se conoció la historia de Loli, una mujer que por aquel entonces tenía 81 años. Primero acudió a ‘El programa de Ana Rosa’ y, posteriormente, a ‘Sálvame’. Allí reconoció que Isabel Pantoja «me debe 76.000 euros, hubo un acto de conciliación y no se presentó», le contó al reportero José Antonio León. Ahora que ‘Sálvame’ ha acabado, Telecinco continúa desgranando los entresijos de este préstamo desde ‘Así es la vida’. con el único objetivo de mejorar sus datos de audiencia