El palo de Ana Rosa Quintana al equipo de ‘Sálvame’ que hurga en la herida tras la cancelación

Ana Rosa Quintana está a punto de despedir su reinado de las mañanas tras 19 temporadas. A partir de septiembre, la presentadora dará el salto a las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’ y ocupará el hueco que deja ‘Así es la vida’ y el ya cancelado ‘Sálvame’.

Antes de despedirse oficialmente de la audiencia de las mañanas el próximo martes, Ana Rosa Quintana realizó una rueda de prensa el pasado jueves en las instalaciones de Mediaset para hacer balance de las 19 temporadas de ‘El programa de AR’ y dar unas pinceladas de ‘TardeAR’, programa para el que ha fichado a Manu Marlasca.

Además, Ana Rosa Quintana también mantuvo una conversación con la prensa en la que habló de cuándo y cómo se enteró de que iba a hacer las tardes de Telecinco y lo que supone el fin de ‘Sálvame’. Un tema en el que precisamente, la presentadora mostró su contradicción. Y es que mientras el pasado mes de mayo reconoció haberse enterado del final de ‘Sálvame’ por la prensa, ahora dice que Alessandro Salem, nuevo CEO de Mediaset, le dijo en diciembre que quería que hiciera las tardes.

«Desde que llegó a Madrid en diciembre, la primera vez que le vi me dijo: ‘Quiero que hagas las tardes’. Le dije: ‘Vale, fenomenal. Hale, adiós’. Un par de meses después me dijo que había que cambiar las tardes y que creía que yo era la mejor opción», confesaba Rosa. Unas palabras con las que viene a confirmar que la cancelación de ‘Sálvame’ ya era un hecho nada más llegar Alessandro Salem a Mediaset tras la salida de Paolo Vasile aunque no fue hasta el mes de mayo cuando el equipo de La fábrica de la tele se enteró por una filtración a El Mundo.

Y aunque era un reto enorme el dejar las mañanas donde ha mantenido el liderazgo ininterrumpido desde su llegada en el año 2005, Ana Rosa no se lo pensó mucho y aceptó la oferta. «Entendía que si la cadena que me ha dado 19 años de éxito me necesitaba, no le podía decir que no«, aseveraba la presentadora.

El recado de Ana Rosa Quintana al equipo de ‘Sálvame’: «No me sentí arropada»

A nadie le sorprende ya que entre el equipo de ‘Sálvame’ y el de ‘El programa de Ana Rosa’ ha habido muchas tensiones en los últimos años. Pese a todo, Ana Rosa Quintana ha querido poner en valor lo que han conseguido en La fábrica de la tele. «Sálvame ha sido un formato de éxito televisivo«, recalcaba Quintana.

«En La fábrica de la tele son grandes creadores de contenidos, siempre distintos, originales y modernos. Y seguro que se reinventarán», añadía al respecto. Además trata de quitarle hierro a lo que les ha pasado recordando que «nosotras también vivimos lo que es que se acabe un programa con ‘Sabor a ti’ y ‘¿Dónde estás corazón?’. En televisión, ninguno estamos aquí para siempre», sentenciaba.

Al preguntarla por si se ha sentido arropada por el equipo de ‘Sálvame’ o si le han deseado suerte en este nuevo reto de presentar las tardes, Ana Rosa Quintana no se cortó al decir que «no». Y es que la presentadora confesó que «nunca» ha tenido una «relación especial» con los compañeros de ‘Sálvame’. Tan solo con algunos colaboradores con los que trabajó tanto en Telecinco como en Antena 3. «Bastante tenían ellos con lo suyo», concluía.

Mucho se ha hablado sobre los motivos de Mediaset para cancelar ‘Sálvame’ tras catorce años de éxito. Así, algunos han apuntado a un cambio ideológico al eliminar a La fábrica de la tele en la parrilla y apostar por Unicorn Content con programas más escorados hacia la derecha. «Supongo que las cadenas no toman las decisiones por impulsos políticos. Lo harán por audiencia, por cambio de ciclo, por sus estudios de reputación…«, defendía en ese sentido la presentadora.

¿Ha hablado con Jorge Javier?

Con quien también ha dicho siempre tener buena relación es con Jorge Javier Vázquez. Y es que hay que recordar que fue ella con quién el catalán empezó en televisión antes de dar el salto a Telecinco y empezar a trabajar también con María Teresa Campos. Por ello, una de las preguntas clave durante su encuentro con la prensa es si había podido hablar con él tras su baja médica y todos los cambios que se han producido en Mediaset.

A este respecto, Ana Rosa Quintana también fue muy clara al decir que no han hablado y que aunque ella si le escribió para interesarse por su estado no había recibido respuesta ni felicitación por parte de Jorge Javier por su salto a las tardes. Aunque confiesa que espera poder hablar pronto con él y más ahora que podría volver a Telecinco con un espacio de access prime time para competir contra Pablo Motos. Una noticia que Ana Rosa celebra de ser así porque «es uno de los mejores comunicadores de este país». «Es buenísimo y siempre aporta«, destacaba sobre su compañero.