Dos solteros de ‘First Dates’ descubren que son primos en plena cita y ojo a cómo reaccionan

‘First Dates‘ volvía a sorprender a la audiencia de Cuatro este miércoles 19 de julio cuando dos solteros del dating show se enteraban de que eran familia en medio de una cita. Ella era Carmen, una esteticista de Alicante que no había tenido relaciones largas por el miedo ni tampoco sexuales y que buscaba a un hombre «más alto que yo, moreno, con la sonrisa bonita…».

Para ella, el equipo de Carlos Sobera le encontró a José María, que se definía a sí mismo como «un cagao, un llorica». En un primer momento, la cita no empezaba nada bien. Él pensaba que era una «estirada», y a ella tampoco le gustó su cita, aunque sí sus valores: «Me ha dicho que no es homófobo, que no es racista. A mí eso me encanta, porque pienso que todos somos humanos y tenemos que vernos como tal».

José María también cambió radicalmente de opinión conforme fue conociendo a su cita: «Me ha sorprendido. No me la esperaba así. Me gusta que sea agradable y que tenga conversación. Eso ha sido un puntazo». La cita iba a mejor por momentos, hasta que descubrieron el parentesco que les une y que desconocían hasta ese momento.

Durante su encuentro, ella contaba que era de Alicante, mientras que él de Benidorm. Sin embargo, José María explicaba que tiene familia en Mutxamel, el pueblo de su cita. Concretamente, un primo: Vicente Moreno. Esta revelación, dejaba en shock a su cita, que corroboraba si estaba en lo correcto para acabar confirmando que «es de mi familia».

De esta manera, ambos conocían en directo que eran familia sin saberlo, algo que no gustaba nada a Carmen, como bien dejaba claro frente a las cámaras de ‘First Dates’: «Tenemos gente de la familia en común y eso no me ha gustado, porque va a dar que hablar. A mí no me gusta que hablen de mí».

Pese a que el parentesco que les unía era muy lejano, Carmen dejó claro a su cita de ‘First Dates’ que era una situación que le daba «mucha pereza». Mientras, José María se lo tomaba más a broma: «Eres casi mi prima«, soltaba entre risas. Pero pese a la broma, la situación afectaba directamente a su decisión final: «El hecho de que la familia ya se conozca no me gusta. No lo busco», sentenciaba Carmen, que se despedía de forma cordial de su cita.