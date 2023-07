Carmen Lomana se postula como fichaje de este inimaginado proyecto de Antena 3

Carmen Lomana tiene un deseo, y ese es el de participar en ‘Mask Singer’. Así lo ha reconocido ella misma este sábado en el programa de la COPE en el que colabora, donde ha confesado su predilección por el concurso «de la máscara», como ella llama al programa de Antena 3. Aunque no tiene demasiadas esperanzas de que la fichen.

«Me chiflaría, pero no me han llamado y me da que no me van a llamar nunca porque ya lo hubieran hecho», ha reconocido en el espacio radiofónico. Además, asegura que le encanta eso de «salir cantando y bailando sin que la gente sepa quién eres».

Carmen Lomana está tan interesada en el programa, que si no la fichan para concursar, va a «morir frustrada perdida», admite. De hecho, en alguna ocasión los investigadores de ‘Mask Singer’ han creído que era ella la que se escondía bajo la máscara.

Carmen Lomana es una experta en concursos televisivos

A Carmen Lomana la hemos visto en diversos concursos de distintas cadenas de Televisión, como ‘¡Más que baile!’; ‘Splash! Famosos al agua’; ‘Supervivientes’ y ‘MasterChef Celebrity’. Pero su verdadero deseo es participar en ‘Mask Singer’. La petición está lanzada, ¿recogerá el guante Antena 3 de cara a la cuarta temporada que ya preparan?

Y es que la cadena de Atresmedia ya está en la fase de preproducción de la próxima temporada que contará con dos bajas muy importantes, la de Ana Obregón y Mónica Naranjo. Por incompatibilidades con otros proyectos, la actriz y la cantante no podrán seguir desempeñando su papel de investigadoras. Quienes sí que continuarán serán Javier Calvo y Javier Ambrossi, que estarán acompañados por Ana Milán y Alaska.

Las grabaciones del programa comenzarán en otoño y el deseo de la cadena es emitirlo cuanto antes y no dejar pasar casi un año entre la grabación y la emisión, como ocurrió con la pasada edición. Por ‘Mask Singer’ han pasado famosos gran relevancia y de todos los perfiles, desde deportistas como Pepe Reina, políticos como Esperanza Aguirre, o incluso figuras internacionales como LaToya Jackson.