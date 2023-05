Ágatha Ruiz de la Prada se hace notar por esta vuelta de tuerca con Carmen Lomana

La relación de Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana ha pasado por varios altibajos. Primero eran amigas, luego archienemigas y ahora, parece que la diseñadora quiere enterrar el hacha de guerra tras enterarse del problema de salud de la empresaria, quien ha tenido que ser operada de un tumor muy grave en la carótida, tal y como ella misma desveló hace unos días en ‘Espejo Público’.

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada protagonizaron un cruce de acusaciones en el que incluso se llegó a insinuar que la colaboradora televisiva había tenido en el pasado más que palabras con el actual novio de la diseñadora, José Manuel Díaz- Patón. Sin embargo, ahora parece que las aguas están más calmadas, hasta el punto que la exmujer de Pedro J. Ramírez ha asegurado que no quiere continuar con la guerra mediática con Carmen Lomana.

«Yo lo entierro completamente y, sobre todo, si está mala, la verdad que no me alegro nada de que esté mala», ha confesado Ágatha ante los micrófonos de Europa Press, dejando claro que ella entierra el hacha de guerra. Ya que, según reconoce, «fue una guerra muy tonta, muy tonta porque además Carmen y yo nos llevábamos muy bien… Si no me queda más remedio, me lo tomaría», dice sobre un posible café para limar asperezas.

Ágatha Ruiz de la Prada descarta pasar por el altar de nuevo

En otro orden de cosas, la diseñadora también ha hablado de su relación sentimental. Por el momento, descarta pasar por el altar, ya que lo único que le gusta de las bodas son los vestidos: «Patón es un amor pero ya te digo que lo que más me gusta de la boda, es el traje».

Tras el éxito de su primer libro, ‘Ágatha Ruiz de la Prada. Mi historia’, la diseñadora ha confesado que ya está trabajando en su siguiente volumen: «Estoy en otro libro. Es secreto, no lo sabe nadie, pero ahora ya contigo lo va a saber todo el mundo».