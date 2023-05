Carmen Lomana tiene que ser operada de urgencia por un tumor «muy grave»

La semana pasada, Carmen Lomana se ausentó de su cita semanal con ‘Espejo Público’ sin dar ninguna explicación al respecto. Y no ha sido hasta este jueves, 11 de mayo, cuando Susanna Griso ha comunicado el motivo por el que la colaboradora no había acudido a trabajar. Un grave problema de salud que era confirmado por ella misma, que reaparecía en el programa desvelando, para sorpresa de todos, que había tenido que ser operada de un tumor.

Antes de marcharse a publicidad, Susanna Griso conectaba con Diego Revuelta, colaborador del matinal, quien se encontraba con Carmen Lomana que iba a contar a todos los espectadores lo que le había ocurrido en las últimas semanas. «Me han operado de un cáncer de carótida», desvelaba la empresaria, que explicaba que se había dado cuenta cuando al ponerse los pendientes se vio un bulto en el cuello.

Tras la pausa publicitaria de rigor, la presentadora retomó su charla con Carmen Lomana. La colaboradora reconocía estar muy «feliz de estar aquí otra vez. Hace una semana a estas horas estaba en quirófano». «Si estoy aquí es para dar un testimonio que si puede salvar a una persona es suficiente. Si notan un bulto, que se palpen y se notan algo en el cuello. Que solo se habla del cáncer de mama pero hay otros», ha recordado la colaboradora televisiva.

El importante llamamiento de Carmen Lomana

La socialité fue intervenida el pasado jueves en el Hospital Ruber Juan Bravo por los doctores Naranjo y Chamorro, a los que les está profundamente agradecida. Una de las posibles complicaciones que tenía la intervención era que esa zona estaba llena de nervios. «Me podría haber quedado con la cara totalmente torcida. Les daba pánico», asegura.

Según ha explicado, «lo noté este verano en la zona de las paperas, pero no le hice ni caso. Me di cuenta al ponerme los pendientes, al peinarme. Pero no le hice ni caso. Pero se lo dije hace unos meses a una amiga y me dijo que fuera al médico». Y así lo hizo: «Me hicieron las pruebas y me dijeron que era un tumor muy grave: ‘Si no se coge a tiempo hace metástasis en el cerebro'». A continuación, mirando a cámara, Carmen Lomana se dirigía a los espectadores: «Quiero hacer un llamamiento: si os veis algo raro en vuestro cuerpo id al médico. En este caso aunque era pequeño creció hacia dentro y ese era el problema».

«Me han dicho al 90% que no se ha malignizado», asegura

Sobre su estado actual de salud, la colaboradora asegura que había estado «muy animada y acompañada». Pero que cuando la fueron a buscar se vino abajo: «Me rompí y me puse a llorar porque pensé que lo mismo no salía». Además, explicaba que el próximo miércoles le darían los resultados «de la biopsia». Aunque los médicos habían sido optimistas: «Me han dicho al 90% que no se ha malignizado».

Susana Griso secundó el llamamiento de Carmen Lomana sobre la prevención, añadiendo que «las mujeres morimos más de problemas de infartos que de cáncer de mama o de cualquier otra patología. El problema que tenemos, y me lo han dicho varios médicos, es que vamos tarde. Por eso tenemos peor pronóstico que los hombres». «Yo tengo constancia segura de que va a ser benigno», ha sentenciado la colaboradora de ‘Espejo Público’.