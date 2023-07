Belén Rodríguez no puede más y hace público el varapalo que está sacudiendo su vida

Hace tan solo unos meses Belén Rodríguez anunciaba en ‘Fiesta’ estar muy feliz y enamorada, después de muchos años sin estarlo. Sin embargo, poco le ha durado la felicidad, pues este domingo 9 de julio, la colaboradora ha confirmado en este mismo programa que estaba de nuevo soltera.

Aunque fiel a su carácter reservado ha preferido no dar demasiados detalles al respecto de la ruptura, sí que ha reconocido que está pasando un mal momento. Pero que se repondrá y volverá a dar mucha guerra. La periodista nunca ha querido hablar de su vida privada, por eso cuando anunció su noviazgo era porque la cosa iba en serio.

Pero este domingo, Aurelio Manzano anunciaba que tenía una noticia que dar y que, además, se alegraba que la persona implicada estuviese ese día presente en el plató. El venezolano explicaba que le habían llegado rumores de una posible ruptura de su compañera. Lejos de desviarse del tema, Belén Rodríguez lo ha confirmado: «Pues sí es verdad. Hace dos semanas».

Belén Rodríguez reconoce estar pasándolo muy mal

Visiblemente afectada por todo lo ocurrido, la colaboradora reconocía que «no me gusta mostrar mis debilidades en público ni dar pena, pero lo estoy pasando mal». Con un nudo en la garganta y la voz entrecortada, la periodista admitía que «el sábado pasado estaba mucho peor que este». Sus compañeros, por su parte, han comentado que algo intuían ya que no estaba tan alegre como acostumbra.

A Belén Rodríguez no le gusta nada hablar de su vida privada. Y así se lo ha hecho ver a sus compañeros para no seguir hablando de este tema que tanto daño le hace: «Él es una persona anónima y no voy a hablar de él». Al ser preguntada por quién de los dos había tomado la decisión de separarse, ella dejaba claro que había sido cosa de dos: «Las historias son de dos y cuando no te entiendes con una persona… la decisión se toma entre los dos».

Emma García empatiza con su compañera: «Lo entendemos»

Emma García, consciente de que la colaboradora no lo estaba pasando nada bien, ha intervenido para no seguir metiendo el dedo en la llaga: «Lo entendemos todos y te mandamos nuestro cariño. No quiero preguntar más para no agobiarte. Se ha terminado esta historia y otra vendrá, lo importante es que te recuperes». Algo con lo que estaba de acuerdo la aludida: «Si a mí algo se me da bien en la vida es reponerme y lo hago mejor que nada».

Fue en marzo de este año cuando saltó la noticia del noviazgo de Belén Rodríguez gracias a su amigo Víctor Sandoval. Pero, como en aquel momento ella no trabajaba en ningún programa de televisión, no fue hasta mayo cuando ella misma lo hizo oficial. Lo hizo en su reaparición en ‘Fiesta’ como nueva colaboradora del programa.

Así hablaba en aquel momento Belén Ro de su pareja: «No es conocido. Es una persona anónima y no voy a hablar más de él. Mi familia y mis amigos lo conocen». Aunque prefería no desvelar ni el nombre ni la profesión. Eso sí, reconocía estar muy feliz y enamorada: «Estoy en un momento bueno de mi vida, enamorada. Hacía veintitantos años que no estaba enamorada. Es algo reciente, de hace pocos meses».

Emma García bromeó con el asunto, preguntándole, sin pelos en la lengua: «Después de tantos años, ¿estarás desentrenada, no?». A lo que su compañera respondió: «Yo no compartía nada con nadie, ni mi casa ni nada», dejando claro que ya vivían juntos en el domicilio de la colaboradora.