Alessandro Lequio no duda en llamar así a Bertín Osborne en ‘Ana Rosa’: «Hay cosas que no…»

‘El programa de Ana Rosa‘ con Joaquín Prat, Patricia Pardo, Alessandro Lequio o Isabel Rábago, entre otros, ha comentado la noticia del día: la paternidad sorpresa de Bertín Osborne a los 69 años de edad. Y todo con un fondo muy controvertido, pues el propio cantante ya se ha pronunciado en una conversación con la periodista Beatriz Cortázar y ha lamentado que es un embarazo «no deseado».

«Hemos sabido que se confirma, que ha sido un accidente, que no está con ella (Gabriela Guillén), que se hará cargo y que la relación está rota», ha empezado aportando Antonio Rossi. Y es que, tal y como ha admitido el presentador de ‘Mi casa es la tuya’, hay un distanciamiento entre él y la futura madre de su sexto hijo por razones que se desconocen.

«Yo he hablado con la futura mamá y dice que en principio no quiere pronunciarse. Me dice: ‘el embarazo lo llevaré de forma discreta y en privado como hasta ahora, no quiero ser personaje y lo que haya que aclarar lo haré en su día’. Prefiere mantenerse al margen», ha informado Pepe del Real al tiempo que también ha revelado que la joven «está disgustada por la filtración de la noticia».

«Hay gente que establece paralelismos con Ana Obregón por la edad del propio Bertín aunque el método de concepción de la criatura no tenga nada que ver», ha apostillado Joaquín Prat. Unas palabras ante las que Alessandro Lequio no ha tardado en mostrar su más absoluta discrepancia.

«No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es mezclar churras con merinas», ha sentenciado el colaborador del magacín. «Lo poco que sabemos de esta historia dispara absolutamente todas las especulaciones, pero si la crisis de pareja coincide con la noticia del embarazo, pues blanco y en botella», ha opinado.

No obstante, Alessandro Lequio ha tenido unas palabras de defensa para Bertín, con el que se le conoce una buena relación. «En cualquier caso, Bertín es un señor y un caballero y asumirá sus responsabilidades, pero hay cosas que no me encajan», ha concluido en referencia a ese más que chocante distanciamiento entre la pareja justo cuando hay un embarazo de por medio.