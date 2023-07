Alessandro Lequio hace esta insinuación de ‘Ana Rosa’ y le tienen que parar al instante

Alessandro Lequio es el colaborador más vehemente de ‘El programa de Ana Rosa’ y eso lo saben bien los espectadores. De hecho, se pierde la cuenta de las veces que ha sido llamado al orden por los presentadores o incluso por parte de sus compañeros. Tampoco han sido pocas las veces en las que el conde se ha quejado de censura o de no dejarle explayarse en sus intervenciones sobre los temas que se abordan.

Es precisamente lo que ha ocurrido este jueves en el club social del matinal de Telecinco. En la tertulia de crónica social se encontraban hablando de la presencia de la Familia Real en los Premios Princesa de Girona 2023 que se celebraron ayer, con el foco puesto en el discurso de la Princesa Leonor.

También se ha debatido de la eventual visita que el emérito Juan Carlos I estaría planeando de cara a finales de julio y para participar una vez más en una regata en Sanxenxo. La periodista experta en Casa Real, Mariángel Alcázar, ha entrado en directo telemáticamente para dar algunas pistas sobre ello.

Pues bien, entre ella y Paloma Barrientos, Sandra Aladro y Pepe del Real han consumido el tiempo. De modo que Alessandro Lequio no ha tenido la oportunidad de pronunciarse dado que, por necesidades de antena, había que dar paso a un bloque publicitario irremediablemente. No obstante, él lo ha entendido como un acto de censura. Algo que no sorprendería, pues siempre que ha podido ha desatado su lengua de forma, a veces, intolerable a la hora de descalificar a la reina Letizia.

«¿Y yo nada no? Yo nada», se ha quejado inmediatamente al escuchar cómo Ana Rosa y Patricia Pardo procedían a cambiar de asunto. «Tú vas a hablar lo que quieras, pero tenemos que hacer una pausa. Es que parece que siempre te cortamos a ti», le ha parado los pies la presentadora gallega para evitar que su compañero azuzara la sombra de la censura como en alguna otra ocasión.

«No, nada, yo callado, pero yo he respetado el turno de todo el mundo», ha proseguido Alessandro Lequio, mostrando así su enorme malestar con la moderación de los turnos de palabra. La principal aludida de esta firme protesta ha cedido a la presión y ha rectificado: «No te preocupes, que hacemos una pausa, comentas el estilismo, la visita del emérito y te vamos a pedir que comentes la boda da Tamara Falcó, porque hemos hablado poquísimo de este tema».

«Yo simplemente seré breve», ha recalcado Lequio como dardo al resto de colaboradores que sí se habían extendido más tiempo de lo debido y que, en consecuencia, había provocado que no pudiera hablar. A la vuelta del espacio publicitario, Patricia le ha dado paso para resarcirse: «Antes de la pausa, Lequio quería hablar del estilismo de Leonor».

Por fin en ese momento Alessandro Lequio ha tomado la palabra y, en contra de lo esperado, ha optado por un tono conciliador y afable, ensalzando la belleza de la Princesa Leonor y su gran preparación tras oír su discurso en esos premios antes citados. «Está monísima (…) Es impecable, habla un inglés impecable y hace el esfuerzo de hablar muchos idiomas», ha destacado.