Una soltera de ‘First Dates’ deja realmente mudo a su cita con lo que dice en la decisión final

‘First Dates‘ nunca decepciona, y el programa del miércoles 14 de junio no nos iba a dejar sin nuestra dosis de risas aseguradas. El dating show de Cuatro nos sorprendía en su última entrega con una de sus comensales más simpáticas. Daria, de 27 años y de origen ruso, lleva nueve años viviendo en España y se considera algo «conservadora». Cuando le preguntó Carlos Sobera a qué se dedicaba, la soltera le sorprendía explicándole su faceta como influencer: «Tengo más de un millón de seguidores», presumía.

En ese instante llegó su cita, un joven de 31 años, que vive en el País Vasco. La primera impresión de Daria al ver a su cita era de sorpresa: «¿Por qué tu cara me suena?», le preguntaba al soltero. «No sé de qué». Mbaye le explicaba que era de San Sebastián, algo que le hizo encajar a la rusa: «Por eso me suenas porque San Sebastián es un pueblo. Seguro que te conozco, pero 100% que te conozco».

La cena transcurría con cierta normalidad, charlando sobre sus gustos, aficiones y trabajo, ella hizo hincapié en el peinado del soltero, y se arrancaron entonces a concretar el tipo de relación y persona que buscan. «El rollo español no me va mucho. Aquí no existen ya los caballeros. He tenido novios españoles. Uno de los cien chicos que veo, es caballero como yo quiero. A mí me encanta lo de antes. Nadie te regala flores, nadie paga en la cita… y para mí esto es un no rotundo», explicaba la comensal ante las cámaras de ‘First Dates’.

Después de hablar sobre sus prototipos de pareja, pasaron a sincerarse sobre sexo. Mbaye se declaró muy alocado y eso descuadró a la soltera, ya que ella buscaba algo más «tranquilito». La conversación se puso un pelín más «hot» pero ella ha declarado que no le podía desvelar cuál era su fantasía sexual porque se iban a enterar todos sus seguidores. Eso sí, fantaseaba que tenía muchas por cumplir: «Tengo todos los materiales, solo me falta la persona».

«Nunca beso a un chico en la primera cita»

Daria, la joven conservadora que ha revolucionado ‘First Dates’

Nada más terminar la cena se dirigieron a tomar el postre en el reservado del programa y allí sucedían dos escenas que han revolucionado las redes sociales. La primera, que Mbaye se lanzó a darle un beso a la soltera y esta le cortó de raíz porque «es una señorita y nunca besa en la primera cita «. Y la segunda, y la decisiva, «que nunca paga la cuenta, quién abona la factura tiene que ser el chico».

Tras pagar la cuenta a medias, Daria tenía muy claro que no quería un segundo encuentro y ha dejado nítidos los dos motivos de peso para rechazarle. «Yo no tendría una segunda cita romántica con Mbaye porque somos los dos muy extrovertidos y eso me da mucho miedo», ha esgrimido. «Y tampoco ha pagado la cuenta«, ha rematado. Un fiasco para el soltero, que si quería una segunda cita con la rusa y se ha quedado sin palabras.

Le gustas los chicos negros 😊#FirstDates14J — maribel caicedo (@riascos_maribel) June 14, 2023

Quiero un chico inteligente y que dure mucho en la cama. #firstdates14j pic.twitter.com/f8JYZXWOY8 — Juan Marín (@Juan_RedSquare) June 14, 2023

Me parto que le traen un

Africanoooooo #FirstDates14J pic.twitter.com/AKYugUDo54 — Ge ⚡ (@laflacageritas) June 14, 2023

#FirstDates14J A la rusa le gustan los bollycaos. — Carlos (@Carlos50180904) June 14, 2023

Joder Daría tú tenías al negro del watsapp,así tienes altas espectativas #FirstDates14J — Inma (@InmaB) June 14, 2023

– Me gusta mucho el sexo , quiero mucho todos los días , pero soy bastante tradicional



En Rusia tienen tradiciones distintas a las nuestras#FirstDates14J pic.twitter.com/ZFp3m90vIK — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) June 14, 2023