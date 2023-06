Sandra Barneda dice alto y claro lo que opina de ‘Sálvame’ y deja una frase sentenciadora

Llegó el día. ‘Sálvame‘ está a punto de ser historia. Ya lo era, pero ahora más. Este viernes, el programa de La fábrica de la tele se despedirá de la audiencia tras acompañarles durante catorce años cada tarde. A partir del lunes serán Sandra Barneda, César Muñoz y el equipo de ‘Así es la vida’ los que tomen su relevo.

Tras el fin de ‘Sálvame’ y antes de que Ana Rosa Quintana salte a las tardes en otoño con ‘TardeAR’ será ‘Así es la vida’ el que ocupe el hueco que deja el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Adela González, Terelu Campos y María Patiño.

‘Así es la vida’ llega a las tardes de Telecinco con un claro objetivo: marcando distancias con su antecesor. Para empezar no hay ni un solo colaborador de ‘Sálvame’ que haya fichado por el programa sustituto. Tan solo un reportero. Por otro lado, el tono y el estilo del programa que conducirá Sandra Barneda junto a César Muñoz son muy diferentes.

Sandra Barneda se muestra feliz con el reto encargarse de las nuevas tardes de Telecinco. «Es un reto muy grande. Pero a mí sabéis que me ponen los retos», confesaba la presentadora en una conversación con varios medios, entre los que se encontraba El Televisero. «Cojo todo con mucho respeto, con mucha humildad y con todo el cariño a todos los compañeros de ‘Sálvame’. Pero así es la vida, y lo digo sin retintín», asevera.

Asimismo, la presentadora es rotunda cuando le preguntan si teme las comparaciones de ‘Así es la vida’ con ‘Sálvame’. «Son dos formatos distintos y no se pueden comparar. Es como cuando a mí me comparan con mi hermano mayor. Hemos estado conviviendo durante muchos años y somos personalidades distintas», remarca.

Sandra Barneda, alto y claro sobre ‘Sálvame’: «Ha hecho historia»

No hay duda que ‘Sálvame’ ha marcado un antes y un después en televisión. Y así lo destaca Sandra Barneda. «‘Sálvame’ es historia de la televisión. Son 14 años en los que han vivido sus luces y sus sombras y es un programa que no se va a olvidar. Y hay que colocarlo donde hay que colocarlo con todos los honores», defiende.

«Pero no hay que olvidar luces y sombras. Ni solo ver las luces ni solo ver las sombras. Todo mi cariño para todo el equipo de ‘Sálvame’, para los productores y para toda la gente. Creo que como otros tantos programas es historia de la televisión y eso hay que valorarlo», sentencia Barneda.

Por último, Sandra Barneda también ha querido mostrarse agradecida con los compañeros de ‘Sálvame’ que le han deseado suerte. «Me he encontrado ahora con Lydia Lozano, a Chelo García-Cortés y han venido a darme un abrazo y darme cariño diciéndome «tía, lo vas a hacer genial». Y es que hay mucho cariño. Las decisiones empresariales no tienen nada que ver con las personas. Yo he coincidido con ellos en muchos programas. Ellos están bien, están tranquilos y lo entienden», concluye la presentadora de ‘Así es la vida’.