Raquel Sánchez Silva destapa el motivo por el que Paolo Vasile le vetó en ‘Supervivientes’

Raquel Sánchez Silva vuelve a la televisión generalista de la mano de ‘El Conquistador’, un programa de aventuras que se prevé que sea una de las grandes apuestas de La 1 de cara a la próxima temporada. De esta manera, la presentadora vuelve a presentar un formato de supervivencia tras ser apartada de ‘Supervivientes‘ y haber grabado ‘Falso Amor’, un nuevo reality de Netflix que aún no ha visto la luz.

Desde que dejara de ir a Honduras para presentar ‘Supervivientes’ en 2014, Raquel Sánchez Silva no había hecho ningún otro programa de aventura, motivo por el que, según declara a La Vanguardia, vive esta experiencia con emoción pero con «un poco de nervios y miedo». Asimismo, declara que tras su paso por el reality de Telecinco, penaba que «ya no volvería a hacer aventura».

Su vuelta a la televisión y de la mano de un formato de aventuras ha pillado por sorpresa a todos sus fans, que viven con entusiasmo este nuevo proyecto de Raquel Sánchez Silva. De hecho, la periodista cuenta que sus fans siempre le pidieron que volviera a presentar algo similar a ‘Supervivientes’: «Siempre me han pedido que regresara a la aventura de una forma u otra y a mí también me faltaba».

Cabe recordar que Raquel Sánchez Silva era la copresentadora de ‘Supervivientes’ desde Honduras, como está haciendo en la actualidad Laura Madrueño, desde 2011 a 2014. Sin embargo, en 2015 no viajó al país caribeño y se quedó en España presentando el debate del formato.

Ahora, ocho años después, Raquel Sánchez Silva desvela porqué Paolo Vasile, anterior consejero delegado de Mediaset España, la vetó en ‘Supervivientes’ y no le dejó viajar a Honduras como estaba haciendo años anteriores. «En mi último ‘Supervivientes’ me quedé embarazada y le dije a Paolo Vasile que quería ir, pero me dijo que no«, cuenta la presentadora.