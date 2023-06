Nagore Robles recluta a varios excolaboradores de ‘Sálvame’ para este nuevo programa

Nagore Robles es una de las colaboradoras de Mediaset España más queridas por la audiencia. La tertuliana, que llegó a tener incluso su propio programa en Mitele Plus, ahora estrena podcast en la plataforma Podimo: ‘La casa de mi vecina‘. El estreno ha sido este mismo lunes 26 de junio y lo ha hecho de la mano de excolaboradores de ‘Sálvame’.

Cabe recordar que el formato líder de las tardes de Telecinco se despedía este viernes de su audiencia tras 14 años en emisión. Desde entonces, mucho se ha hablado del futuro de sus trabajadores y, por el momento, algunos parece que ya han encontrado un hueco en el mundo de los podcast.

En el primer episodio, Nagore Robles ha querido contar con la presencia de Anabel Pantoja, Germán González y Dinah Robledillo. En el caso de Germán, uno de los redactores más emblemáticos de ‘Sálvame’ y que emocionaba este viernes a toda la audiencia, es su primer proyecto tras la finalización del formato.

Distinto es el caso de Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera dejaba hace ya unos meses el formato de La Fábrica de la Tele para dedicarse exclusivamente a su faceta como influencer. Además, ahora tiene su propio programa en la televisión canaria donde va visitando y haciendo turismo por las islas con el objetivo de promocionar sus espacios.

En el espacio, Anabel Pantoja no ha dudado en hablar sobre si mantiene relaciones sexuales ahora que se ha confirmado su relación con el fisioterapeuta: «Pues eso lo tengo apartado completamente del mapa, no es una prioridad. Se empeñan en que lo tenga, pero ya llegará. Es importante el sexo, yo me siento mejor, por las mañanas cuando me levanto después de haberlo hecho, me siento más delgada». De la misma manera, ha relatado un encuentro de lo más desagradable con una espectadora en un supermercado.