Nadie vio venir este pronunciamiento de María José Campanario ante el fin de ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ ha mostrado en su despedida cómo el equipo se puso en contacto con María José Campanario hace dos semanas para ofrecerle participar en la última emisión del programa. Una oferta que, como cabía esperar, rechazó de pleno por la animadversión que siempre ha existido entre ellos.

Sin embargo, parece que del odio al amor solo hay un paso y, aunque la mujer de Jesulín de Ubrique se ha negado en rotundo a aceptar la proposición, sí ha asegurado que le da pena que termine ‘Sálvame’ por la cantidad personas que se van a quedar sin un puesto de trabajo.

«Intuyo que eres un redactor, perdona las formas, pero es que son muchos años. No me habéis tratado nada bien«, responde inicialmente María José Campanario al redactor que le hace la llamada. «No sé si simplemente te puedo lanzar la propuesta que me han pedido para ti y yo te prometo que no te molesto nunca más. Más que nada porque en dos semanas esto se acaba», le comenta el periodista.

María José Campanario: «Me apena que se quede sin trabajo mucha gente. No es agradable para mí «

Es ahí cuando Campanario se sincera y lamenta la cancelación de ‘Sálvame’ a pesar de todo. «Tampoco te creas que me alegro eh», asevera la dentista. Y añade: «Lo siento mucho también por la gente que se vaya a quedar sin trabajo, de verdad os lo digo. Eso no le puede alegrar a nadie«.

«Es una invitación formal por si querías participar en el último programa el 23 de junio de alguna manera, venir aquí, lanzar un mensaje, un vídeo… ¿O te niegas?», insiste el redactor. «Yo os lo agradezco muchísimo, pero es imposible, inviable», zanja ella.

Y cuando le preguntan si quiere mandarle un mensaje a Belén Esteban, su contestación, lejos de tensarse, vuelve a ser conciliadora: «No tengo que mandarle ningún mensaje a nadie. Y si lo hago, lo hago de otra manera. En general, me apena que se quede sin trabajo mucha gente. No es agradable para mí y no es agradable para nadie que tenga corazón«. «Ya encontraremos trabajo en otro sitio», le replica el miembro de ‘Sálvame’. «Eso espero, que sea rápido», les desea.

Lo cierto es que, aunque ha declinado la oferta, su mensaje de apoyo ha sorprendido a todos en plató. «No tengo nada que decir, pero nos podría dar las gracias al ‘Deluxe’, que se sentó toda su familia, su padre, su madre y su hermano, pero ha estado muy bien», ha reconocido hasta la propia Belén Esteban.