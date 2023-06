Movistar Plus+ sube el precio de su suscripción: Los 13 canales que ya no son gratuitos

El mundo de las plataformas cada vez está siendo más complejo. Primero empezó Netflix con su guerra contra las cuentas compartidas. Y no es una guerra que esté ganando… Luego ha llegado la polémica de HBO MAX, subiendo sus tarifas por sorpresa. Y ahora le toca el turno a Movistar Plus (aunque no sea técnicamente una plataforma de streaming al uso). Por sorpresa, Movistar Plus+ ha decidido cambiar varios de sus paquetes, y canales que antes eran gratuitos van a a pasar a ser de pago.

Ahora, el paquete básico ha perdido canales como AXN, que ahora será a parte y costará 1,49 euros al mes. Y también afectará a otros, que ahora se enmarcarán dentro del llamado AMC Selekt: Sundance TV, XTRM, Somos, Dark, AMC, AMC Crime, AMC BREAK, Odisea y ¡Buenviaje!.

A comienzos de año, ya subió la tarifa del Paquete Básico a 11 euros mensuales. Y ahora, si quieres tener lo mismo que tenías, vas a tener que añadirle 3,99 € del paquete AMC Selekt y otros 1,40 euros del canal AXN Movies. Según advierte la OCU, sería un 65% de incremento. Además, desaparecen otros tres canales que antes eran gratuitos: BOM Cine, Horse TV y Nautical Channel.

Los 13 canales que dejarán de ser gratuitos

Paquete de canales de AMC Selekt

Así que, debido a estas ‘reestructuraciones’, los usuarios que tenían el Paquete Básico han podido comprobar desde el 1 de junio que, si quieren optar a tener lo mismo, van a tener que pagar más. Algo que ha denunciado la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), avisando así a los suscriptores de Movistar Plus.

Aún no sabemos si, desde la plataforma, cambiarán estas opciones u ofertarán nuevos paquetes en un futuro que incluyan de nuevo todos estos canales. Además de los desaparecidos BOM Cine, Horse TV y Nautical Channel. Una estrategia algo rebuscada pero que, seguramente, vaya a enfadar mucho a los usuarios.