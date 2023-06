Marta Riesco, a la yugular de Diego Arrabal para frenar su grave insinuación de Antonio David

La enemistad de Diego Arrabal y Marta Riesco es más que conocida por todos. El paparazzi hace tan solo unos días señalaba a la influencer por sus ataques a Antonio David Flores a la vez que afirmaba poseer una información que iba a provocar que Riesco se saliera de sus casillas. Ahora, es ella misma quien le ha contestado de manera contundente.

«Cuando Marta vea y se tope con la realidad… y lo sabe también Antonio David Flores, cosas que van a pasar. Cuando Marta lo vea ahí va a reventar como nunca. Ya lo veréis. […] Si es así con nada que ha pasado, cuando ella lo vea ahí sí que va a ser un caballo desbocado y va a entrar en bucle. La veo con muy mala leche… Marta sabiendo todo lo que sabes y jugando a esto… Esto no tiene perdón», soltaba Diego Arrabal en su canal de YouTube.

Aunque han tenido que pasar unos días para que Marta Riesco reaccione a estas declaraciones, la ex reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ya lo ha hecho enfrentándose a él a través de sus redes sociales: «¿En qué mundo vives Diego Arrabal pensando que alguien le puede parar los pies a alguien? Somos libres, igual que tú eres libre de decir mentiras en tu canal. Diciendo que tienes declaraciones de que Antonio David está con alguien…».

De esta manera, todo parece indicar que la información que podría tener Diego Arrabal estaría relacionada con otra relación de Antonio David Flores con una mujer. Sin embargo, Marta Riesco se ha mostrado fuerte frente a sus insinuaciones: «A mí no me paran los pies ni tú ni cuatro como tú, o como mi pareja porque soy una tía libre. Cuando hablas desde la libertad no hay nada ni nadie en el mundo que te pare. Saca todo lo que dices que tienes…».

Asimismo, ha desmontado a Diego Arrabal asegurando que no sabe nada de Antonio David: «Que tienes unas informaciones de mi ex. Pero si él no te coge ni el teléfono, solo sabes cuando he hablado contigo diciéndote verdades. Ahora te dedicas a ponerme a caer de un burro». De la misma manera, ha manifestado que contestará a todos y cada unos de los que la señalan en su canal de YouTube que acaba de abrirse: «En nada me voy al barro con vosotros. […] Absolutamente, punto por punto de lo que he contado es cierto. Nadie saldrá a desmentirme».